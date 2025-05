Spesso al centro di diverse situazioni legate al gossip, Melissa Satta ha voluto chiarire le ragioni dietro alcuni suoi comportamenti anche col figlio.

Protagonista in tv nel corso della recente puntata di Verissimo, Melissa Satta ha confermato il suo momento felice nella relazione con Carlo Beretta con cui era stata avvistata anche a Pasqua con una prova “di famiglia” a tutti gli effetti. L’ex Velina ha anche risposto ad alcune critiche relative al suo rapporto con il figlio Maddox legato proprio ai fidanzati.

Melissa Satta e la storia con Carlo Beretta

Durante il faccia a faccia molto intimo con Silvia Toffanin a Verissimo, Melissa Satta ha prima di tutto raccontato come sia nata la sua relazione attuale con Carlo Beretta: “Lui è di Brescia ma frequenta spesso Milano per lavoro e, poi, io conoscevo già la mamma perché è molto impegnata nella moda e quindi ci siamo incontrati a vari eventi”.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

E sul primo approccio: “Lui ha cominciato a scrivermi e io, inizialmente, ero un po’ prevenuta perché ero appena uscita da una storia e non ero convinta, ma Carlo è stato bravo a conquistarmi e sono felice l’abbia fatto”, ha raccontato Melissa in modo molto dolce.

“In un anno non abbiamo mai litigato: abbiamo le stesse passioni, lo sport, la famiglia, le macchine. Vivo questa storia giorno per giorno e quello che sarà, sarà. Sicuramente, per quanto riguarda il futuro, entrambi vorremmo costruire qualcosa ma non dico nulla perché porta sfortuna”.

Il figlio Maddox e la precisazione sugli uomini

Durante l’intervista, la Satta ha voluto anche fare delle precisazioni in merito alle critiche che le sono spesso arrivate relativamente al fatto che abbia sempre presentato, per alcuni troppo presto, i propri compagni/fidanzati al figlio, Maddox.

“Un’altra cosa che mi dicono è che presento tutti i miei compagni a Maddox, voglio chiarire”, ha esordito Melissa. “Un giorno eravamo in macchina e il telefono era attaccato al display e mio figlio ha visto un messaggino da un mittente ‘C’ e mi ha chiesto chi fosse. Io ho risposto che era una persona di cui non mi ricordavo il nome e lui mi ha detto ‘Dici sempre che non dobbiamo dirci bugie’. Allora gli ho spiegato chi fosse Carlo. Coinvolgo Maddox nella mia vita perché fa parte della mia vita e il mio compagno deve avere un bel rapporto con mio figlio, sennò si autoelimina. Maddox sa che le storie possono finire. E poi me l’ha chiesto lui di dirgli tutto e poi mi serve anche un consiglio […]”.