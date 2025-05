Nuovo avvistamento in queste ore per Fedez in compagnia di una giovane ragazza. Ecco di chi si tratta e il filmato virale sul web.

Ha confermato nelle scorse ore la sua “ossessione” per gli accessori di lusso dal costo esagerato. Stiamo parlando, naturalmente di Fedez che è tornato adesso a far parlare per via di un particolare avvistamento con una giovane ragazza. Il video del rapper in “dolce compagnia” ha destato come sempre clamore. Ecco con chi era.

Fedez: i rumors e gli avvistamenti dopo Chiara Ferragni

Il nome di Fedez è sempre stato sulla bocca di tutti e in praticamente tutti i giornali di gossip. Ancora di più da quanto il rapper e Chiara Ferragni si sono lasciati. Il ragazzo ha iniziato la sua nuova vita da single e ha optato per divertirsi senza troppi pensieri. In questo senso, ogni occasione è stata buona per far parlare.

Presente spesso ad eventi e feste esclusive, il rapper è spesso stato paparazzato con una serie di ragazze destando particolare clamore ogni volta. Adesso, la storia si ripete anche se, va detto, nell’ultimo filmato diventato virale non sembra essere capitato nulla di male.

Il video in ” dolce compagnia”

Nelle ultime ore, sui social, è diventato virale un video di Megghi Galo, nota influencer ed ex volto di Uomini e Donne, in compagnia appunto di Federico Lucia. Nel filmato, va detto, i due erano solamente seduti uno accanto all’altro sorridenti. A rendere la breve clip condivisa su TikTok dalla ragazza decisamente simpatica anche la colonna sonora scelta in sottofondo, ovvero “Scelte stupide”, la nuova canzone del rapper insieme a Clara.

Sebbene nel video i due non abbiano avuto alcuni tipo di atteggiamento “romantico”, era impossibile non si parlasse di loro con qualche fan che ha già sognato in grande: “Starebbero bene insieme”. Tutte parole ovviamente, niente di concreto.