Nuovo acquisto per Fedez che si è mostrato con un nuovo accessorio di lusso al polso: un orologio Rolex da urlo.

Fedez è tornato a far parlare di sé, questa volta non per la musica o per le sue vicende personali che gli hanno “regalato” anche un altro Tapiro d’Oro solo pochi giorni fa, ma per aver indossato e mostrato un accessorio che non è affatto passato inosservato. Il rapper milanese ha condiviso una storia su Instagram in cui si è fatto vedere con orgoglio con il suo nuovo orologio di lusso dal costo veramente esagerato!

Fedez, l’ossessione per gli orologi di lusso

Sempre sulla bocca di tutti, Fedez è riuscito a far parlare ancora di sé. Questa volta, come detto, per un orologio di lusso, sua vera passione, se non addirittura ossessione, che ha lasciato i fan a bocca aperta. In primo piano, sul polso del rapper, in queste ore si è visto un prezioso segnatempo che ha attirato l’attenzione degli appassionati di alta orologeria e dei curiosi del web.

Fedez – www.donnaglamour.it

L’artista, sempre molto attivo sui social, ha abituato i suoi fan ad uno stile di vita sfarzoso, tra viaggi esclusivi, auto di lusso e abiti firmati. Questa volta però, è stato un dettaglio scintillante a rubare la scena: un orologio dall’eleganza senza tempo, che combina maestria artigianale e materiali preziosi.

Il costo e i dettagli dell’orologio

L’orologio mostrato da Fedez è un Rolex GMT Master II in oro giallo, un modello già di per sé ambito tra i collezionisti, ma in questo caso reso ancora più esclusivo grazie all’aggiunta di brillanti e zaffiri incastonati. Un gioiello di alta orologeria il cui valore si aggira intorno ai 90.000 euro. Questo Rolex è la conferma della passione del rapper per il mondo del fashion e dell’extra lusso, e alimenta la narrazione di un personaggio che vive sempre sotto i riflettori, tra musica, moda e lifestyle.

Nella sua collezione, tra l’altro, Federico vanta anche un Richard Mille azzurro da oltre 500 mila euro e un altro rosso fuoco dello stesso marchio. Non manca anche un Patek Philippe tempestato di diamanti da 50 mila euro.