Antonio Capriarca, esperto di royals, ha scritto un libro contenente una teoria: la malattia di Kate sarebbe legata a una maledizione.

Secondo Antonio Capriarca, esperto di royals e noto giornalista, ci sarebbe una correlazione tra la malattia sviluppata da Kate Middleton e un’antica maledizione. Lo spiega all’interno del suo ultimo libro intitolato “Kate e la maledizione dei Galles. La nuova principessa del popolo sfida secoli di disavventure”. Pubblicato da Sperling & Kupfer, il libro offre uno spaccato inedito sulla malattia affrontata da Kate, forse legata al vissuto degli antenati di William.

Che cos’è la maledizione dei Galles

Ma esattamente, cosa sarebbe la tanto temuta maledizione dei Galles? Antonio Capriarca l’ha spiegato al settimanale Gente, partendo proprio dal drammatico annuncio fatto da Kate. “Un anno fa, di questi tempi, ci rammaricavamo per il destino cupo di Kate: alla notiza del cancro davanti a quel video di poco più di due minuti in cui, il 22 marzo 2024, ha annunciato la malattia, credo di avere avuto la reazione di tutti: “Fare la principessa del Galles porta male!”. Così sono andato a ritroso nel tempo per scoprire le storie di chi l’ha preceduta“, ha detto Antonio.

In sostanza, si dice che il titolo di principe di Galles nasca “dal sangue, dalla conquista, dal massacro“. Il giornalista ha spiegato il perché di questa affermazione: “Fu Edoardo I, il più crudele dei re Plantageneti, a inventare il titolo per il primogenito alle fine del 1200, dopo la conquista del Galles. Di principesse che l’hanno acquisito per matrimonio ce ne sono state poche, solo 10, compresa Kate. Almeno sette di loro hanno avuto una vita travagliata e una fine infelice“. Kate Middleton – www.donnaglamour.it

Le attuali condizioni di salute di Kate Middleton