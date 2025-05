La cantante ha compiuto 51 anni. In un post su Instagram ha rivelato come festeggerà l’evento e ringraziato i fan.

Oggi, 16 maggio, è un giorno speciale per Laura Pausini. La cantante, infatti, ha spento 51 candeline e ha voluto condividere coi propri fan alcuni dettagli dei festeggiamenti attraverso un post pubblicato su Instagram. Ma non solo, dato che ha colto l’occasione anche per ringraziare il suo fedele pubblico.

Laura Pausini e il suo compleanno “a casa”

Per Laura Pausini, festeggiare il proprio compleanno è un evento importante. In questo giorno speciale, la cantante ha voluto esprimere la sua felicità, condividendola coi propri fan e l’ha fatto con un bellissimo post su Instagram. Nella foto, Laura indossa un completo rosso fuoco e un paio di occhiali, apparendo sorridente più che mai. Ad accompagnare l’immagine un piccolo pensiero e un ringraziamento speciale a chi l’ha sempre sostenuta. Di seguito le sue parole:

“Il mio compleanno, come tutte le feste comandate, per me è un giorno importante. Ogni anno cerco di festeggiarlo in modo diverso, possibilmente divertente e con la musica. Quest’anno a casa: hamburger, pizza e karaoke, con alcuni dei miei amici più cari“, scrive la cantante. Ma la dedica non termina così. Anzi, Laura prosegue rivolgendosi direttamente ai propri fan: “Ci siete anche voi con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Sì. Grazie a tutti, grazie alla Vita“.

I messaggi d’affetto dei fan

Poco dopo la pubblicazione, tantissimi fan hanno cominciato a fare gli auguri alla loro beniamina. “Tanti auguri pausi, goditi la festa e raffa! Ti abbraccio forte forte. Ti voglio bene da sempre per sempre“, scrive un utente, “Pizza, karaoke, famiglia e qualche amico.. “nella normalità“. Buon compleanno cuore, ti voglio bene”, aggiunge un altro.

Parole cariche di affetto che hanno mostrato nuovamente quanto il pubblico non stimi Laura solo per la sua musica, ma anche per la sua persona.