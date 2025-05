Di recente, un altro ex allievo della scuola di Amici è sbarcato su OnlyFans, aprendosi un profilo. Ecco di chi si tratta.

Un’ex allievo di Amici è tornato a far parlare di sé. Infatti, di recente, ha inaugurato il proprio profilo su OnlyFans e sembra che quest’ultimo sia già attivo. Questa piattaforma è un social a tutti gli effetti in cui i creator pubblicano contenuti esclusivi per un pubblico abbonato. Ma chi sarebbe l’ex allievo in questione? Ebbene, stiamo parlando di Domenico Guido Sarnataro, ballerino di danza classica che fece il suo debutto ad Amici nel 2022.

Il trend di OnlyFans

L’inaugurazione di un profilo OnlyFans da parte di Domenico Guido Sarnataro, ha sorpreso i fan. Tuttavia, il suo non è un caso isolato, dato che è perfettamente in linea con un trend ampiamente diffuso nel mondo dello spettacolo. Infatti, negli anni, è cresciuto il numero di ex volti di celebri programma tv che hanno deciso di intraprendere anche questo tipo di percorso.

Tra i personaggi che si sono resi noti grazie alla tv e che hanno compiuto questa scelta possiamo citare Javier Rojas, ex ballerino di Amici, nonché pupillo della maestra Alessandra Celentano. Ma non solo, dato che a lui si sono uniti anche Alessio Lo Passo e Diego Daddi, divenuti celebri grazie a Uomini e Donne.

La decisione di Domenico Guido Sarnataro

Tornando a Domenico, il ballerino è stato eliminato da Amici nel dicembre 2022, dopo una permanenza all’interno della scuola di circa due mesi. Malgrado il talento, Domenico ha dovuto lasciare il programma, ritenendo nonostante tutto che sia stata un’esperienza “bella, formativa ma tosta e piena di sfide“.

A distanza di circa tre anni, Domenico ha deciso di reinventarsi, proponendo ai fan un lato di sé ancora sconosciuto. In ogni caso, il ballerino non ha ancora rivelato il tipo di contenuti che pubblicherà sul suo nuovo profilo, anche se alcuni hanno ipotizzato che possano essere un mix di scatti provocanti e danza. Una scelta che pare abbia riscosso pure successo tra i fan: infatti, si dice che il profilo sia già attivo e che abbia pure ricevuto diversi abbonamenti.