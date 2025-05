In un’intervista, la cantante ha parlato del suo nuovo album e svelato alcuni eventi che in passato sono stati motivo di sofferenza.

Anna Tatangelo ha appena fatto uscire “Inferno”, il suo nuovo singolo dance-pop. Il brano non è altro che una piccola anticipazione del suo nuovo album, di cui però non si sa ancora il nome. Per questo motivo, ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera, occasione in cui ha dato qualche informazione aggiuntiva sul nuovo progetto discografico. Ma non solo, dato che la cantante ha anche rivelato alcuni eventi che in passato sono stati fonte di sofferenza.

Il nuovo album di Anna Tatangelo

Come anticipato, a oggi non si sa ancora il nome del nuovo album di Anna Tatangelo. Tuttavia, la cantante ha voluto rilasciare qualche informazione in merito. “Ci saranno tante mie sfaccettature, forse è il disco che mi racconta di più in assoluto“, ha spiegato Anna, “Parti leggere e poi altre più introspettive, con cose che mi hanno segnata negli ultimi anni“.

Tra le canzoni presenti nel disco ci sarà anche “Stupida”, dedicata a Palmira, sua mamma: “Racconta il momenti in cui è venuta a mancare due anni e mezzo fa. Parla di quando sfiori dei momenti molto bui, vedi le altre persone sorridere e tu ti senti un pesce fuor d’acqua perché non ci riesci“. Non a caso, la morte della mamma ha segnato profondamente Anna, la quale si è chiusa all’interno dello studio per produrre qualcosa di nuovo: “Ho iniziato a lavorare al disco e mi sono completamente liberata e alleggerita, per quel che si poteva, attraverso la musica“.

Anna Tatangelo

“C’è stato maschilismo”: Anna Tatangelo parla dei giudizi subìti

La cantante ha poi aperto una parentesi sul peso dei giudizi che negli anni sono gravati sulle sue spalle: “Si è sempre dato più peso alla mia vita privata, come mi vestivo o truccavo. E per un periodo mi sono anche sentita frenata, costantemente sotto giudizio, non tanto della gente, quanto degli addetti ai lavori, come se dovessi sempre dimostrare qualcosa in più“.