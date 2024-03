La sua toccante battaglia contro il cancro, condivisa in un intimo videomessaggio.

Kate Middleton ha fatto sapere di essere attualmente in lotta contro il cancro attraverso un videomessaggio emozionante, nel quale ha anche condiviso il momento delicato in cui ha comunicato la notizia ai suoi figli.

Dopo essere stata sottoposta a un significativo intervento chirurgico addominale a gennaio, la principessa è attualmente impegnata in un ciclo di chemioterapia avviato a febbraio.



Nonostante inizialmente non fosse stata confermata la presenza di un tumore, i test post-operatori hanno invece svelato la diagnosi.

Nel toccante video, girato mentre si trovava seduta su una panchina a Windsor, Kate ha espresso la sua gratitudine al marito, il principe William, per il suo sostegno costante durante questo periodo difficile.

Ha anche condiviso di aver affrontato il compito difficile di comunicare la situazione ai loro figli, George, Charlotte e Louis, assicurando loro che tutto sarebbe andato per il meglio. La principessa ha descritto il momento come uno shock per entrambi, lei e William, ma hanno cercato di elaborare la notizia in privato per il bene della loro famiglia.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024



Kate ha sottolineato l’importanza del tempo necessario per elaborare l’intera situazione, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Ha enfatizzato il suo impegno nel concentrarsi sul suo recupero completo, sia a livello fisico che spirituale, affrontando la sfida con determinazione e positività. Ha riconosciuto il supporto e l’affetto ricevuti non solo da William, ma anche da coloro che le sono vicini.



Il Palazzo di Kensington ha confermato che Kate ha iniziato la sua terapia a fine febbraio e si trova attualmente in un percorso di recupero. Tuttavia, non sono state fornite informazioni specifiche sulla durata del trattamento. Kate ha parlato con il re e il principe William continuerà a sostenere sia la moglie che la famiglia, oltre a mantenere i suoi impegni ufficiali.



Il portavoce del Palazzo ha ribadito che Kate ha voluto condividere queste informazioni quando lei e il principe hanno ritenuto opportuno farlo, chiedendo rispetto per la loro privacy durante questo periodo difficile. Si è inoltre espresso apprezzamento per il sostegno pubblico ricevuto e si è assicurato che ulteriori aggiornamenti verranno forniti al momento opportuno.

La principessa è concentrata sul suo recupero completo e tornerà ai suoi doveri ufficiali quando il suo team medico lo riterrà appropriato.