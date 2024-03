Tante notizie dal mondo della tv e dello spettacolo negli ultimi giorni. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana.

I Ferragnez, Belen Rodriguez e tanti altri episodi davvero molto chiacchierati in questi ultimi giorni. Non sono certo mancate le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dai social. Tra i protagonisti anche Ilary Blasi e non solo… Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 18 al 22 marzo 2024.

I gossip della settimana: nuovo flirt per Belen?

Partiamo col botto: il presunto nuovo flirt di Belen Rodriguez. Ebbene sì, perché a seguito di alcuni segnalazioni, pare proprio che dopo Elio e l’accostamento a Bruno Cerella, l’argentina abbia una nuova dolce metà. Mistero sulla sua identità (e anche sulla veridicità dell’indiscrezione) ma a quanto pare la donna avrebbe ritrovato l’amore ma starebbe aspettando il momento più opportuno per uscire allo scoperto. Sarà davvero così?

Lite tra Ilary Blasi e suo figlio Cristian

Spazio anche a Ilary Blasi e ad una particolare lite. Con Bastian tutto bene, crediamo, infatti, la discussione sarebbe avvenuta con suo figlio Cristian. Il settimanale Oggi ha parlato di un diverbio tra madre e figlio dopo che la donna era andata a trovarlo in Spagna. Come saranno andate davvero le cose?

Nate le gemelline di Veronica Peparini e Andreas Muller

Una bellissima notizia è arrivata ad aprire la settimana: la nascita delle gemelline di Veronica Peparini e Andreas Muller.

La coppia ha annunciato con un post su Instagram l’arrivo di Ginevra e Penelope che hanno affrontato, insieme alla mamma, una gravidanza non facile ma che alla fine sono giunte al mondo facendo felici i neo genitori.

Le diffide tra i Ferragnez

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sta continuando. Le sensazioni tra i due non sono positive. Anzi. Si starebbe parlando addirittura di reciproche diffide.

Pare, infatti, che marito e moglie si stiano facendo dei “dispetti”. A raccontarlo Fabrizio Corona tramite Dillinger News: “Ci sono quindi due diffide: lui le ha impedito di mostrare i figli sui social, in tv e sui giornali (infatti il volto di Leone è obliterato anche sulla copertina di Chi), mentre la Ferragni lo ha diffidato dal raccontare di lei quando lui sarà ospite da Francesca Fagnani a Belve”.

Rocco Siffredi denunciato per molestie

Ma gli ultimi giorni sono stati anche quelli del “caso Rocco Siffredi“. Il noto divo dell’hard, infatti, è stato denunciato per molestie da parte della giornalista Alisa Toaff. La donna ha contestato all’uomo parole, insulti e modi non certo “galanti”.

Nelle ultime ore sono pure stati svelati i messaggi audio che l’attore ha inviato alla giornalista.