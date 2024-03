Potrebbe esserci molto più di una semplice strategia tra Chiara Ferragni e Fedez dietro la scelta di “nascondere” i figli sui social.

La crisi dei Ferragnez e quella che sarebbe molto più che una semplice strategia da parte di Chiara Ferragni e Fedez in merito “all’utilizzo” sui social dei figli. Nuovi risvolti della vicenda tra l’imprenditrice digitale e il rapper sarebbero venuti a galla nelle ultime ore. A parlarne, anche Fabrizio Corona tramite Dillinger News…

Chiara Ferragni e Fedez “nascondono i figli”

Chi sta dando, ultimamente, uno sguardo alle foto social di Chiara e Federico, avrà sicuramente notato che da qualche “post” i figli della coppia non vengono mostrati in volto. La scelta di “nascondere” Leone e Vittoria non sarebbe casuale ma sarebbe il risultato di una strategia ben precisa dei due coniugi dovuta, forse, alla separazione in atto.

In effetti, quando due genitori si separano, sia il padre che la madre hanno necessità dell’ok reciproco per svolgere qualsiasi cosa che riguardi i figli. Eppure, dietro a questa situazione, ci potrebbe essere anche dell’altro. A parlarne è stato Fabrizio Corona.

La teoria di Fabrizio Corona

Secondo l’ex re dei paparazzi, dietro quella che a tanti è parsa una strategia della coppia, in realtà ci sarebbero ben due diffide.

Tramite Dillinger News, e un articolo a suo nome, Corona ha spiegato: “I figli nelle separazioni sono sempre stati utilizzati come merce di scambio o mezzo su cui discutere, su cui avvalersi per ottenere altro, cosa sulla quale Fedez non transige e per la quale ha detto basta. Ci sono quindi due diffide: lui le ha impedito di mostrare i figli sui social, in tv e sui giornali (infatti il volto di Leone è obliterato anche sulla copertina di Chi), mentre la Ferragni lo ha diffidato dal raccontare di lei quando lui sarà ospite da Francesca Fagnani a Belve”.

Sarà davvero così?

Di seguito anche il post Instagram di Dillinger News con la teoria delle diffide: