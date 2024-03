Attivissima sui social Belen Rodriguez che si è mostrata in una breve clip con tanto di cambio look che ha generato subito grandi commenti.

Torna a far parlare di sé Belen Rodriguez. Questa volta non per i rumors che la vorrebbero prossima al ritorno in tv a Ballando con le Stelle, ma per un cambio look davvero particolare. Infatti, in queste ore, la showgirl si è mostrata con tanto di breve clip social con un particolare taglio a caschetto…

Belen, il caschetto “alla Annalisa”

Belen Rodriguez

Come anticipato, Belen ha scelto di mostrarsi in una veste insolita sui social. L’argentina ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui si è fatta vedere mentre si trovava dal parrucchiere per quello che, almeno all’apparenza, è sembrato un nuovo look.

Per la donna, scelta rivoluzionaria: via i capelli castani, ed ecco il caschetto scuro con tanto di frangetta, come Annalisa nel video di “Mon Amour”.

Una celta davvero particolare che ha fin da subito fatto parlare, anche per via della didascalia scelta dalla donna: “Chiamami come vuoi”.

Il retroscena sul cambio look

Le reazioni dei fan sono state molteplici. Moltissimi le hanno fatto i complimenti mentre tanti altri si sono fatti una semplice domanda: “Ma si tratta di una parrucca?”.

Stando a quanto riportato da Leggo, la risposta è “sì”. La stessa argentina, tra i numerosi commenti ricevuti, avrebbe lasciato una risposta dove spiega: “Certo“, in merito al fatto che si tratti di una parrucca.

Insomma, svelato il mistero: non si tratta di un cambio look a tutti gli effetti ma, probabilmente, solo di una scelta per qualche servizio fotografico di lavoro o nuovo progetto.

Per essere sicuri di questo, però, bisognerà monitorare ancora i profili social della donna.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina con la clip e il cambio look “momentaneo”: