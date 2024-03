Ci sarà Belen Rodriguez nella prossima edizione di Ballando con le Stelle? Chi lo sa, in tanto Selvaggia Lucarelli ha detto la sua…

Sono settimane di rumors attorno a Belen Rodriguez e a quello che potrebbe essere il suo ritorno in tv nel noto show di Rai 1, ‘Ballando con le Stelle‘. A dare ulteriore adito a tale indiscrezione anche un recente commento di Selvaggia Lucarelli, storico giudice del programma.

Belen a Ballando? Parla Selvaggia Lucarelli

Belen Rodriguez

Come oramai è noto, si stanno susseguendo tantissimi rumors attorno all’ipotetico ritorno in tv di Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset. Tra le voci più insistenti, quella che vorrebbe l’argentina prossima concorrente sul palco di ‘Ballando con le Stelle’.

Sebbene non ci siano state conferme ufficiali (ma neppure smentite) da parte degli interessati, pare che l’ipotesi sia decisamente concreta. A dare un giudizio positivo su tale possibilità è stata, curiosamente, anche Selvaggia Lucarelli.

La penna graffiante, come sempre, non le ha mandate a dire e sui social ha risposto ad alcuni utenti che le domandavano, appunto, un commento sulla possibile partecipazione della showgirl al programma Rai.

La Lucarelli ha replicato: “Se arriva Belen a Ballando? Sarebbe una bomba“. La giornalista sarebbe, quindi, contenta, almeno pare, dell’eventuale arrivo nella trasmissione dell’argentina.

Le “prove” dell’argentina

Ad alimentare le voci sulla showgirl e sulla trasmissione condotta da Milly Carlucci, poi, anche le tante lezioni di danza che l’ex di De Martino sta prendendo da tempo.

Sono, infatti, mesi che Belen si mostra alle prese con maestri di ballo e sedute particolari alla sbarra. Insomma, probabile che manchi davvero poco all’annuncio ufficiale dell’argentina come concorrente. Non resta che aspettare che qualcosa si muova in questo senso…

Di seguito anche un post Instagram con una delle ultime lezioni di ballo dell’argentina che ogni volta riceve tantissimi messaggi di sostegno dai fan: