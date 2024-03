La super modella Bianca Balti compie 40 anni e festeggia alla grande a Milano. I fan impazziti per il suo look total white!

La super modella Bianca Balti ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno in grande stile con un party mozzafiato in un esclusivo locale di Milano. Tra balli scatenati e musica dance, la festa organizzata dalla modella è stata un successone, oltre ad aver incantato i follower social.

Infatti, il tema del party era “Bianchissima”, non solo perché dedicato alla splendida modella, ma anche perché il dress code era uno: total white. Gli invitati, ma soprattutto la festeggiata, hanno sfoggiato abiti meravigliosi che hanno fatto impazzire i fan.

Bianca Balti: il look della serata è mozzafiato

La modella ha reso omaggio al tema della serata, “Bianchissima”, sfoggiando un abito incantevole composto da un reggiseno e una cascata di cristalli, confermando il suo stile unico e inconfondibile.

In un video social sono stati racchiusi alcuni dei momenti più importanti della serata, a partire dal soffio delle candeline su una delle tre torte previste per gli invitati.

Gli amici di Bianca Balti hanno condiviso diversi scatti sui loro profili social, attirando l’attenzione degli utenti sul party esclusivo organizzato dalla super modella.

Al super party hanno partecipato tanti amici della modella, tra cui volti noti del mondo dello spettacolo.

Bianca Balti: un compleanno speciale insieme alle figlie

Il momento clou della serata è stato quando la festeggiata ha spento le candeline su due torte personalizzate. Una con la scritta “Forty and still don’t get jokes” e l’altra con “…And too young for botox“. Due scritte ironiche che sottolineano con ironia il suo spirito giovane e vivace.

Ma prima del grande evento, Bianca Balti ha trascorso un momento speciale con le sue adorate figlie, Matilde Lucidi e Mia MacRae. A mezzanotte, ha celebrato con loro, decorando la stanza con palloncini a forma di 40.