Myrta Merlino non convince i telespettatori di Canale 5 e si ipotizza che presto verrà sostituita da Cesara Buonamici. Le indiscrezioni.

Myrta Merlino, entrata a Pomeriggio 5 in sostituzione di Barbara D’Urso, non sembra aver convinto i telespettatori di Canale 5. I vertici di Mediaset, infatti, in base alle ultime indiscrezioni, potrebbero presto prendere provvedimenti e modificare ancora una volta la conduzione del programma pomeridiano.

Al posto della Merlino si è ipotizzato il nome di Cesara Buonamici, la giornalista che quest’anno ha fatto il suo esordio come opinionista del Grande Fratello al fianco di Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici alla conquista di Canale 5

Cesara Buonamici pare che si stia facendo spazio nel panorama di Mediaset agguantando tutto ciò che può agguantare. Dopo l’avventura che sta volgendo al termine al Grande Fratello, la giornalista è pronta a fare un altro passo importante: ottenere un programma tutto suo.

CESARA BUONAMICI

In base alle indiscrezioni diportate da Dagospia, il pubblico di Canale 5 pare abbia apprezzato la serietà e i modi della giornalista Buonamici. Insomma, pare che la giornalista incontri il gusto sia dei telespettatori che dell’amministrazione di Mediaset.

C’è un futuro per lei a Pomeriggio 5 in veste di conduttrice?

Cesara Buonamici a Pomeriggio 5: l’ultima parola è di Pier Silvio

L’ultimo anno ha portato grandi rivoluzioni nell’azienda Mediaset, con facce nuove e addii inaspettati. Per la prossima stagione l’amministrazione inizia a pensare a nuovi possibili cambiamenti, a partire dal canale di punta di Mediaset.

Canale 5 ha visto andar via non solo Barbara D’Urso, ma anche Ilary Blasi, che non rivedremo alla conduzione dell’Isola dei Famosi. L’ex moglie di Totti, infatti, sarà sostituita dall’ex opinionista del reality, Vladimir Luxuria.

Mentre si vocifera che, ad affiancare Sonia Bruganelli come opinionista dell’Isola potrebbe arrivare un altro giornalista di Canale 5, Cesara Buonamici potrebbe essere già allo step successivo. Ma l’ultima parola spetta all’ad, Pier Silvio Berlusconi.