Gelo tra Fedez e Chiara Ferragni. Il retroscena sulla festa del figlio Leone e il filmato diventato virale con la rabbia del rapper.

Situazione di altissima tensione, a quanto pare, tra Fedez e Chiara Ferragni. La crisi continua e i due non sembrano nascondere il malumore neppure davanti alla stampa. Quanto accaduto di recente, dopo la festa di Leone, il loro primogenito, ha fatto capire che tra i due “non tira una bella aria”…

Fedez e Chiara Ferragni si ignorano dopo la festa di Leone

Come anticipato, non sembrano esserci belle notvità in merito alla situazione matrimoniale di Fedez e di Chiara Ferragni.

Il rapper e l’imprenditrice digitale, infatti, sono stati filmati mentre lasciavano separatamente il luogo in cui si è tenuta la festa di Leone, il loro primogenito. Non solo. Moglie e marito si sono, praticamente, ignorati.

Dalle immagini diventate virali, infatti, si è visto che la prima a uscire sia stata Chiara, seguita dalla madre, Marina Di Guardo e, poco dopo, da Fedez. Il rapper si è fermato “a chiacchierare” per qualche istante con i fotografi presenti non certo dell’umore giusto per scambiare battute o farsi delle foto con qualche fan presente.

Il motivo? Sua moglie si è prontamente avvicinata all’auto che avrebbe dovuto riportare lei e i figli a casa senza neppure aspettare il marito. Federico, dal canto suo, è parso visibilmente seccato.

Di seguito anche uno dei tanti post su X sull’accaduto condivisi da un utente:

oddio Fedez è pienissimo in questo video aiuto pic.twitter.com/l6P091UCys — GrazieAr || Una persona cattiva (@GrazieAr) March 23, 2024

Gli ultimi messaggi social del rapper

Prima della festa di Leone e poi quella di Vittoria, Federico era tornato a parlare sui social ma non della situazione in famiglia, bensì delle sue condizioni di salute.

Il rapper, infatti, si era mostrato con tanto di messaggio riferito a come stia andando il decorso post emorragie, quelle avute nei mesi scorsi e che ne avevano messo a serio rischio la vita.

“A cinque mesi dalle emorragie interne sto finalmente riuscendo a mettere un po’ di chiletti. Piano piano si torna a vivere“, le parole di Fedez che, almeno sotto l’aspetto puramente della salute, sembra essersi, per fortuna, ripreso.