Angelo Pisani: “Ecco quale sentimento mi lega ancora a Katia Follesa”

Dopo essersi separati, Angelo Pisani e Katia Follesa si vogliono ancora molto bene e hanno trovato il giusto equilibrio anche nella crescita della figlia, Agata.

Qualche settimana fa era stata Katia Follesa a spiegare il motivo che aveva portato alla sua separazione da Angelo Pisani. Ora è toccato all’attore e comico uscire allo scoperto parlando al Corriere della Sera a margine dello spettacolo a teatro, ‘Cliché’. L’uomo ha sottolineato come sia ancora molto legato alla madre di sua figlia, Agata, e di come abbiano trovato un bellissimo equilibrio per andare avanti anche nel lavoro insieme.

Angelo Pisani: la separazione da Katia Follesa

Come noto, Angelo Pisani e Katia Follesa si sono separati recentemente ma non hanno mai smesso di stare insieme per lavoro. Un fatto che, per certi versi, suona strano soprattutto pensando alle tante coppie famose che si trovano a vivere questo momento in modo decisamente diverso. Al Corriere della Sera, però, l’uomo ha spiegato come i due stiano riuscendo in questo.

“Anche oggi con Katia viviamo a Milano a dieci minuti di distanza. Il nostro rapporto resta bello, di stima. Non abbiamo nemmeno avuto bisogno di discutere su quanto dovesse stare Agata (la figlia ndr) e con chi: lasciamo che anche lei prenda le misure”.

Il sentimento e la figlia Agata

Pisani ha quindi fatto delle precisazioni relativamente alla separazione e ai sentimenti che ancora lo legano alla madre di sua figlia: “Capita spesso di vedere persone che stanno insieme, ma non sono felici. Io e Katia, guardando a noi stessi con grande onestà, abbiamo deciso che così non doveva essere. Il sentimento che ci lega resta l’amore, anche se non è quello che porta sotto lo stesso tetto“.

In questo senso di grande aiuto è stata proprio la figlia: “”Aghi in questo ci ha aiutato dicendo: ‘papà, tu mi ami e lo so; la mamma mi ama e lo so, l’importante è che anche voi siate felici’. Lì ho capito che la strada era corretta”, ha raccontato ancora Pisani.