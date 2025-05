Sui social, un gesto di Cecilia Rodriguez anche verso la sorella Belen non è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto l’argentina.

Le tensioni tra Cecilia Rodriguez e la sorella Belen potrebbero essere ad un momento di svolta. Da qualche settimana, ormai, le questioni legate alla famiglia delle argentine si sono prese la scena. C’è chi ha parlato di “cose gravi” accadute e spaccature profonde tra le due che coinvolgerebbero anche il marito di Chechu, Ignazio Moser. Ora, invece, ecco un possibile gesto di disgelo.

Tensioni tra Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Belen

Le questioni legate alla famiglia di Cecilia Rodriguez sono ormai piuttosto note agli amanti del gossip. Da settimane, infatti, non si parla d’altro se non di una presunta crisi tra Chechu e il marito, Ignazio Moser. Una vicenda che vedrebbe coinvolta pure Belen anche se non è chiaro esattamente in qualche modalità.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

I rumors avevano parlato di tensioni e crisi tra Cecilia e Ignazio per una “paura” di Belen in merito a possibili tradimenti. Successivamente si era discusso anche di alcuni atteggiamenti della più grande tra le sorelle durante una festa. Infine, senza specificare ancora le ragioni, qualcuno aveva espresso la propria perplessità su problematiche “profonde” e “gravi”. Ora qualcosa potrebbe essere cambiato.

Il gesto di Chechu sui social

Al netto delle voci di crisi profonda tra le sorelle Rodriguez, qualcosa potrebbe essersi modificato nelle ultime ore. Un piccolo gesto di Cecilia avrebbe fatto pensare ad un segnale di disgelo, lieve, tra le due. Chechu, infatti, per fare gli auguri all’amico Tony Effe, che ha festeggiato nelle scorse ore il compleanno, ha pubblicato un filmato del matrimonio con Moser nel quale, appunto, Effe ha cantato e ballato con lei ‘Sesso e samba’. Nel video compare pure Belen. Questo potrebbe far pensare al desiderio di Cecilia di “fare pace” con la sorella.