La favolosa Lorella Cuccarini si è mostrata in un video social senza trucco scatenando applausi dei fan ma anche qualche critica dagli haters.

Protagonista come insegnante di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini è stata volto molto attivo anche in questa ultima edizione del talent dove non sono mancati momenti di tensione pure con i colleghi, soprattutto con Anna Pettinelli. Ora, la showgirl è tornata a far parlare per essersi mostrata sui social senza trucco. Un qualcosa che ha scatenato diverse reazioni, tra fan e… haters.

Lorella Cuccarini e i segreti della sua forma perfetta

Tra i volti dello spettacolo più amati in assoluto c’è sicuramente Lorella Cuccarini, vero e proprio modello sia a livello professionale che personale. La donna ha sempre ricevuto tantissimi complimenti per il suo modo di approcciare al lavoro e, in generale, alla vita. Inoltre la sua bellezza senza tempo e soprattutto senza “ritocchini” è sempre stata motivo di grande approvazione.

Lorella Cuccarini – www.donnaglamour.it

La stessa showgirl, tempo fa, aveva raccontato qualche sui piccolo segreto al Corriere della Sera sottolineando i consigli di un nutrizionista: “Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. In due mesi sono tornata 56 chili. Da allora sto davvero in forma”.

Il video senza trucco: le reazioni

Oltre al fisico sempre in forma, la Cuccarini ha spesso fatto parlare di sé per via dell’assenza di ritocchi. La donna, infatti, ha sempre rappresentato un esempio di accettazione e bellezza dell’età che avanza. In queste ore ha confermato questo “trend” mostrandosi in un video senza trucco o comunque nella fase di “preparazione” ad esso.

Il filmato ha riscosso tantissime reazioni con i fan che hanno elogiato il modo naturale della donna di farsi vedere “prima e dopo”. Alcuni haters, invece, hanno sottolineato l’opposto, ovvero come sarebbe stato meglio non far vedere nulla. “Se una usa i filtri non va bene, se fa ricorso alla chirurgia non va bene. Ora vedete Lorella al naturale tutti a criticare. Basta offese dai”, ha detto un utente. “Senza ritocchi, perfetta così“, ha sottolineato un altro.