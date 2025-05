Michelle Hunziker, il nipotino la riconosce in tv: il video dolcissimo

La splendida Michelle Hunziker ha condotto la finale dell’Eurovision 2025: in tv la donna è stata riconosciuta dal nipotino Cesare.

Grandi emozioni all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera. La finalissima ha visto protagonista, alla conduzione, anche Michelle Hunziker che è riuscita a far emozionare il pubblico a casa. Certamente il suo nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, che ha riconosciuto la nonna sul piccolo schermo e ha reagito in modo dolcissimo.

Michelle Hunziker all’Eurovision 2025

C’era grande attesa per lo spettacolo dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera. Non solo per Lucio Corsi in rappresentanza dell’Italia, ma anche per la partecipazione tra le conduttrici, di Michelle Hunziker. La showgirl, infatti, è stata protagonista dell’evento districandosi alla perfezione tra presentazioni ed esibizioni.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

Durante la serata dell’Eurovision, la Hunziker, accanto alle colleghe Sandra Studer e Hazel Brugger, ha gestito alla perfezione l’evento e ha avuto modo anche di omaggiare l’Italia con una esibizione ad effetto che ha raccolto tanti applausi. A seguire la donna tra il pubblico a casa anche un fan speciale: il suo nipotino, Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti.

Il video del piccolo Cesare fatto da Aurora Ramazzotti

Dando uno sguardo ai profili social di Aurora Ramazzotti, infatti, è stato possibile vedere come tutta la famiglia della bella Michelle abbia fatto il “tifo” per la donna. In particolare il nipotino Cesare che ha riconosciuto la nonna sul piccolo schermo e avvicinandosi alla tv ha esclamato qualcosa molto vicino a: “Nonna, Mich (Michelle ndr)”. Il filmato della reazione del bimbo ha suscitato tantissimi commenti e manifestazioni d’affetto. In effetti, il bambino è stato davvero molto tenero e mamma Auri non poteva perdere l’occasione per far vedere la grande gioia del bimbo. “Che dolcezza”, si legge tra le reazioni dei fan. “Non vedrete mai qualcosa di più bello di questo”, ha detto un altro seguace e fan della famiglia Hunziker-Ramazzotti-Cerza.