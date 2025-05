Sui social è spuntata la prima foto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo le tantissime voci di crisi di coppia. Ecco dove erano.

Non solo il segnale di disgelo con la sorella Belen. Pare, infatti, che sia tornato il sereno anche tra Cecilia Rodriguez e suo marito, Ignazio Moser. A confermare la possibile “pace fatta” dopo i rumors di crisi (presunta), ci ha pensato proprio l’uomo che ha condiviso sui social uno scatto durante un evento serale al quale ha preso parte con l’argentina.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme

Sono state settimane turbolente per la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sono stati dati “in crisi” per diverso tempo e le voci sulla loro rottura sembravano essere confermate dal silenzio social rotto solamente per annunciare la dolce attesa di Chechu che, curiosamente, è diventata ufficiale nel momento apparentemente peggiore per loro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – www.donnaglamour.it

Per tante settimane, l’argentina e il marito non si erano più mostrati insieme e questo aveva alimentato le voci sul loro conto. Molti hanno parlato di crisi, altri hanno spiegato come la “scomparsa” fosse dettata da altre ragioni. Ora, invece, ecco uno spiraglio con Ignazio che ha condiviso una foto (fatta non da lui) insieme a Cecilia nel corso di un evento.

La prima foto dopo “la crisi”

Dando uno sguardo alle stories Instagram di Moser, ecco l’uomo essere tornato a postare alcuni contenuti tra i quali in tanti hanno notato una foto in compagnia della moglie Cecilia. Si tratta a tutti gli effetti della prima immagine dopo la crisi, vera o presunta, che ha tenuto tutti i loro fan col fiato sospeso. La coppia ha preso parte ad un importante evento organizzato dalla Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus. Dallo scatto mostrato, fatto da qualche amico presente all’evento, Ignazio e Chechu si trovano sul palco in abiti eleganti. Che possa essere un segnale per far comprendere a tutti che sia tornato il sereno tra loro? Molto probabile. Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa in merito.