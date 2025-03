Valeria Marini e la malattia che le ha cambiato la vita: la showgirl e il dramma del foro maculare. Ecco come sta oggi.

Valeria Marini è tornata sotto i riflettori grazie allo show di Rai 1 Ne vedremo delle belle. Sempre così “stellare“, piena di vita e combattiva (sì, parlo proprio del mango-gate), la showgirl continua a conquistare il pubblico. Eppure, pochi ricordano che qualche anno fa ha vissuto un momento davvero difficile, rischiando grosso. La celebre showgirl ha infatti condiviso con i fan il dramma che l’ha segnata e la malattia che le ha cambiato la vita per sempre.

Il dramma di Valeria Marini: la diagnosi che spaventa

L’incubo per Valeria Marini è iniziato al ritorno dalla sua esperienza a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Durante un controllo medico di routine, come riportato da Guardabene.com, è stata riscontrata una piccola anomalia all’occhio sinistro. Nonostante il consiglio del medico di sottoporsi a una visita specialistica, la showgirl ha inizialmente sottovalutato la questione: “Io, però, l’ho presa sottogamba“, ha ammesso la Marini durante un’intervista a Verissimo.

Col passare del tempo, la situazione è peggiorata rapidamente. La vista cominciava a diminuire giorno dopo giorno, e la paura di perdere l’occhio sinistro diventava sempre più concreta. Alla fine, la diagnosi è stata chiara: foro maculare, una lesione grave alla macula, la parte centrale della retina che permette la visione distinta.

L’operazione d’urgenza e il lungo recupero: come sta oggi

Il rischio di perdere la vista ha spinto Valeria Marini a sottoporsi a un intervento d’urgenza per cercare di salvare l’occhio sinistro. Fortunatamente, l’operazione ha avuto successo. Ma come sta oggi? La showgirl ha recentemente confessato di non vedere più come prima: “Con la vista va così così. Non vedo più come prima. Ma ringrazio il cielo di aver salvato l’occhio“.