Alla Festa del Cinema di Roma, il “gesto” di Luca Zingaretti per Luisa Ranieri commuove il pubblico. Ecco il video.

Dopo il racconto di Elena Barolo tradita dal suo storico ex, un pò di amore con il gesto dolcissimo e virale di Luca Zingaretti per sua moglie Luisa Ranieri, che alla Festa del Cinema di Roma ha emozionato tutti con la sua interpretazione in “La preside“. Ecco, a seguire, cosa è successo.

La storia d’amore tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, come riportato da Today, sono una delle coppie più affiatate e amate del spettacolo in Italia. Si sono conosciuti nel 2005 sul set del film TV Cefalonia e, dopo anni di relazione vissuta lontano dai riflettori, si sono sposati nel 2012 a Ragusa. Dal loro amore sono nate due figlie, Emma e Bianca.

Il “gesto” di Luca Zingaretti che ha emozionato tutti

Alla proiezione della serie La preside, presentata alla Festa del Cinema di Roma, Luisa Ranieri ha ricevuto un lungo e sentito applauso dal pubblico. L’attrice si è alzata per ringraziare, ma dopo pochi istanti ha provato a risedersi accanto al marito, Luca Zingaretti.

In quel momento, lui l’ha bloccata con dolcezza. Il suo gesto, ripreso in video e diventato virale, è stato accompagnato da parole semplici ma significative, leggibili chiaramente dal labiale: “Stai in piedi, stai in piedi. Non sederti, prenditi gli applausi“.

La serie TV prende ispirazione da una storia vera. Eugenia Carfora ha riformato un istituto scolastico in un territorio segnato dalla criminalità. Zingaretti ha raccontato così l’origine della serie: “Su consiglio di mia moglie, ho visto un bellissimo documentario (…). Ho scoperto una storia meravigliosa, fatta di forza, di dolore, di fatica, di credere a un ideale fino in fondo, con una mancanza di paura totale e anche un po’ di follia, perché ci vuole molta follia per mettersi a lavorare e a fare quello che ha fatto Eugenia Carfora in una terra come quella di Caivano“.