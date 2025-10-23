Damiano David, prima e dopo: la verità dell’esperta sui suoi ritocchi estetici

Damiano David è cambiato? La chirurga plastica ed estetica Alessandra Cecchini commenta su TikTok i suoi ritocchi estetici.

Non solo Marco Liorni risulta irriconoscibile a L’Eredità, ma anche Damiano David mostra un cambiamento fisico che non è passato inosservato. A fare chiarezza, come riportato da Today, è intervenuta la chirurga plastica ed estetica Alessandra Cecchini, seguitissima su TikTok.

Damiano David e il cambiamento estetico: il prima e dopo

Damiano David, ai tempi di X Factor, aveva un look più acerbo, ma già affascinante. Con il tempo, però, il suo viso ha assunto tratti sempre più definiti e decisi. La dottoressa Alessandra Cecchini ha commentato: “Da magrolino a opera d’arte vivente“.

Secondo lei, come riportato da Today, il cantante potrebbe essersi sottoposto a una bichectomia, un intervento che rimuove i cuscinetti di grasso nelle guance (le “bolle di Bichat”), per ottenere un volto più scolpito.

Inoltre, ha ipotizzato “un filo di botox“, un trattamento che aiuta a distendere i lineamenti, e ha elogiato la linea mandibolare del cantante, paragonandola a quella di un “supereroe Marvel“. Infine, non ha escluso “magari un piccolo ritocco alle labbra“.

Le parole della chirurga plastica ed estetica su TikTok

Quello che colpisce, secondo la chirurga Alessandra Cecchini, è l’equilibrio degli eventuali interventi: “Non ha cambiato il viso, l’ha progettato meglio“. Nessuna trasformazione drastica, ma un miglioramento armonico.

Un dettaglio importante, poi, è il suo naso di Damiano David. “Quel naso che su chiunque diresti: ‘Dai, rifallo subito’, ma su di lui funziona alla perfezione da carattere, spigolo e personalità. Se lo addolcisse perderebbe metà del suo fascino“, ha spiegato l’esperta.

Le sue parole mostrano come anche piccoli ritocchi, se ben eseguiti, possano valorizzare l’unicità di un volto senza stravolgerlo. E io noto cantante e vincitore del Festival di Sanremo, oggi più che mai, incarna perfettamente questo equilibrio.