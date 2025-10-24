Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez: cosa ha rivelato sul divorzio

Dopo le forti dichiarazioni di Fedez, Chiara Ferragni rompe il silenzio: “È stato un anno molto difficile”.

Nell’ultima settimana hanno suscitato grande scalpore le parole di Fedez che ha rivelato retroscena inediti sul matrimonio con Chiara Ferragni. Ma adesso è la stessa influencer a rompere il silenzio, e lo ha fatto in una lunga intervista concessa a Cosmopolitan Spagna. Non sono mancati i riferimenti al divorzio dal rapper, ma ha anche parlato della sua rinascita, sia nel campo professionale che in quello personale. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez: “Il divorzio mi ha insegnato molto”

“Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose” ha spiegato, ammettendo che quel periodo l’ha profondamente segnata.

Ma ha anche aggiunto: “Mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo… Avremo sempre alti e bassi“.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Chiara Ferragni ha ammesso che vivere la propria vita sotto i riflettori comporta inevitabilmente un prezzo da pagare. “Molto di ciò che accade nella tua vita privata può finire sui media” ha detto. “Devi affrontare più cose, sapere che stanno parlando di te e che verrai giudicata. Ma questo fa parte dell’essere famosi: se vuoi un lavoro per cui la gente ti riconosca per strada e guadagnare molti soldi, allora tutto fa parte del gioco“.

Chiara Ferragni e l’amore: “Sono felice”

Molto importante per lei è la famiglia: “Mia madre e le mie sorelle sono state fondamentali per superare i momenti più difficili” ha confessato. “E naturalmente, i miei figli sono il mio mondo perché mi danno uno scopo nella vita, anche nei momenti peggiori“.

Non poteva mancare una domanda sul cuore, e Chiara Ferragni non si è tirata indietro. Pur senza fare nomi, ha confermato di vivere un periodo sentimentale sereno: “Al momento sono felicemente innamorata. E spero che duri per sempre“.