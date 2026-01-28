Achille Lauro ospite a Sanremo 2026: l’omaggio alle vittime di Crans-Montana, l’indiscrezione

Sanremo 2026: Achille Lauro tra gli ospiti attesi. Potrebbe duettare con Laura Pausini per omaggiare le vittime della tragedia di Crans-Montana.

Sanremo 2026 si avvicina e iniziano a circolare le voci riguardo la presenza degli ospiti. Dopo la notizia che ad accompagnare Carlo Conti nel corso delle cinque serate ci sarà Laura Pausini, si attende la conferma della partecipazione di altri artisti. Achille Lauro potrebbe essere uno dei super ospiti di questo Festival. In un’esclusiva anticipazione, Novella2000 da quasi per certo l’arrivo in riviera ligure del cantante romano per omaggiare le vittime di Crans-Montana.

Il possibile duetto fra Achille Lauro e Laura Pausini

Non vi è ancora conferma ufficiale, ma sembra quasi sicuro che Achille Lauro salga sul palco del teatro dell’Ariston in qualità di ospite. Stando ad un’indiscrezione, il noto cantante dovrebbe esibirsi in un duetto con la co-conduttrice Pausini, regalando agli spettatori momenti di grande emozione. Il giudice di X Factor, del resto, è uno degli artisti più amati dal pubblico, e la sua presenza garantirebbe ascolti elevati e grande successo alla kermesse.

L’omaggio alle vittime di Crans-Montana

Dietro l’arrivo al Festival di Achille Lauro sembrerebbe esserci una motivazione molto profonda. Non si tratterebbe di una semplice ospitata ad un evento di grande importanza, ma di un modo originale per commemorare le giovani vittime di Crans-Montana.

L’idea è nata sui social in seguito ai funerali di Achille Borosi, il 16enne morto nella tragedia. Il ragazzo era un grande fan di Lauro, e nel corso del rito funebre la famiglia ha scelto di intonare le note di “Perdutamente”, brano del cantante romano. Dopo le esequie di Borosi, la canzone è diventata in poco tempo il simbolo del dolore per una tragedia immane.

Sui social, in tanti chiedono che sia lo stesso cantante a rendere omaggio alle vittime, salendo sul palco dell’Ariston per cantare “Perdutamente“. Il direttore di Novella2000 si è fatto portavoce dell’iniziativa, coinvolgendo Carlo Conti. ” Mi attivo” ha detto il conduttore, garantendo che farà il possibile per portare al Festival il cantante romano.

Lauro si è mostrato molto vicino alle famiglie delle vittime, esprimendo sui canali social il suo personale cordoglio. L’artista, dunque, sembrebbe molto sensibile all’argomento, e potrebbe accettare la proposta di Conti per ricordare i ragazzi.