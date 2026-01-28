Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme con la loro canzone iconica: il video

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano con la loro canzone “Un nuovo bacio”: il video emoziona i fan sui social.

Dopo il duetto con Aurora Ramazzotti al compleanno di Michelle Hunziker, Anna Tatangelo stupisce e torna a cantare con Gigi D’Alessio. La canzone è Un nuovo bacio che ha fatto sognare per anni i fan della coppia. Tra questi c’è anche un volto a loro molto vicino, ed è proprio lui il protagonista di un video condiviso sui social.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano con “Un nuovo bacio”: il video

“Un nuovo bacio” è un brano musicale scritto da Vincenzo D’Agostino, composto da Gigi D’Alessio e interpretato dallo stesso D’Alessio in duetto con Anna Tatangelo. Il pezzo è stato inserito nell’album Uno come te del noto cantante e, l’anno successivo, anche in Attimo x attimo, album d’esordio della Tatangelo.

Una canzone che, oltre al successo discografico, è diventata nel tempo il simbolo della loro storia d’amore, tanto da rimanere impressa nella memoria dei fan. Il 28 gennaio, sull’account ufficiale di Radio Italia, è stato pubblicato un video in cui la cantante e il figlio Andrea D’Alessio, nato dalla relazione con Gigi, ballano e si muovono sulle note di questa canzone.

Non si tratta di un’esibizione vera e propria, ma di un momento spontaneo e familiare, con la canzone in sottofondo a fare da cornice.

I commenti di Anna Tatangelo e dei fan

Il video ha immediatamente conquistato i fan, che hanno riempito i commenti di affetto e nostalgia. “È un ragazzino bellissimo somiglia tantissimo a lei…e poi traspare un rapporto meraviglioso“, ha scritto un utente. Un altro ha osservato: “Bellissimo, assomiglia tanto sia alla madre sia al padre“. Qualcuno ha notato anche la somiglianza con il fratellastro: “Assomiglia al fratello LDA“.

Tra i tanti messaggi, uno in particolare sintetizza il pensiero di molti: “Anna e Gigi mancano i loro duetti“. Anche la madre Anna Tatangelo ha risposto con delle emoticon con il cuore.