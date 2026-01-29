Emma Marrone torna a parlare del tradimento del suo ex compagno Stefano De Martino con Belen. Una storia finita in malo modo e non senza conseguenze.

La storia d’amore fra Stefano De Martino ed Emma Marrone, nata nel corso della nona edizione di “Amici”, ha fatto sognare tantissime persone. I due sono stati insieme per circa tre anni e tutto sembrava andare per il meglio. L’arrivo di Belen Rodriguez, però, ha incrinato l’equilibrio, portando alla rottura della coppia.

In breve tempo i due ex volti di Amici si dono detti addio, e il ballerino ha poi iniziato una relazione con la showgirl argentina. Dopo qualche tempo anche la relazione fra Rodriguez e De Martino è terminata, anche se i due continuano ad avere ottimi rapporti e a sostenersi nel momento del bisogno.

La cantante non ama ricordare quel brutto periodo, ma di recente ha rivelato alcuni dettagli a Victoria Cabello nel corso del podcast “Fuori di Cabello”.

Emma torna a parlare del tradimento di Stefano De Martino

La cantante salentina ha spiegato che non nutre alcun risentimento nei confronti del suo ex. Emma ha anche minimizzato il tradimento con Belen Rodriguez, spiegando che non è l’unico rapporto chiuso a causa dell’infedeltà del partner. Una vicenda di cui, però, non ama parlare e che ricorda ancora con molto dolore.

“Devo dire che Stefano è stato il fidanzato che mi ha fatto ridere più di tutti. Poi è finita in maniera turbolenta, perché c’erano i riflettori e altri personaggi di mezzo (…). Avevamo venti anni, a me quella roba non ha aiutato. All’inizio passavo come quella del gossip e non come un’artista che voleva fare la sua carriera. Io lo dico seriamente, credo che quella cosa mi abbia rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni. Perché ero guardata come se fossi un po’ cheap” ha confidato l’artista, sostenendo che quei gossip abbiano avuto una ripercussione negativa sul suo percorso artistico.

L’attuale rapporto fra Emma e Stefano De Martino

Emma Marrone ha dichiarato di essere molto contenta di aver recuperato un rapporto pacifico con Stefano De Martino. Oggi riescono a parlarsi senza rancore, condividendo momenti della loro vita personale e professionale.

“Finita questa cosa del gossip, io e Stefano ci siamo voluti bene. Questa cosa che se ci beccano insieme pensano che torneremo insieme è folle. Sembra quasi che quando due si lasciano, si debbano odiare per tutta la vita, oppure se si vedono debbano tornare insieme” ha sostenuto la cantante.