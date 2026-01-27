Commozione al funerale del padre di Stefano De Martino. Belen in lacrime accanto all’ex marito: l’indiscrezione.

Lo scorso 20 gennaio, presso la chiesa di San Michele a Torre del Greco, si sono svolti al funerale di Enrico De Martino, padre del noto conduttore Stefano De Martino. Di recente, il timoniere di “Affari Tuoi” ha condiviso un gesto semplice ma emblematico per ricordare il suo amato padre.

Una cerimonia riservata, a cui hanno preso parte esclusivamente gli amici e i familiari del defunto. Alcuni presenti, tuttavia, hanno riferito che al rito funebre era presente anche Belen, insieme a Santiago, il figlio avuto da De Martino.

Belen in lacrime al funerale del padre di De Martino

La conferma della presenza della donna è arrivata dal settimanale Nuovo: “De Martino dà l’addio al papà e a consolarlo nel momento del dolore c’era la sua ex moglie. La showgirl corre al funerale del padre del presentatore di Affari Tuoi. La legava all’ex suocero un affetto sincero. Chi era presente alla cerimonia funebre racconta che lei era sopraffatta dalle lacrime“. I presenti hanno notato la commozione di Belen Rodriguez nel ricordare il suo ex suocero.

La 41enne non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrandosi profondamente addolorata per la prematura scomparsa di Enrico De Martino. A quanto pare si è rivolta con toni affettuosi nei confronti di tutta la famiglia di Stefano De Martino.

Un evento che dimostra la forza di un legame che va ben oltre le incomprensioni del passato. Sebbene i due si siano lasciati in modo tutt’altro che pacifico, oggi sono pronti a sostenersi nei momenti di bisogno.

Le dichiarazioni del direttore di Nuovo sulla presenza di Belen

Ieri pomeriggio, nel corso del programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, è intervenuto Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. “Questo per Stefano è un momento molto difficile perché ha da poco perso il papà. A proposito di questo vi posso dire che in lacrime a sostenere Stefano c’era proprio la sua ex moglie. Perché va bene lasciarsi, è umano, ma farsi la guerra e dimenticare il bene sarebbe diabolico e non è il loro caso” ha specificato Signoretti.