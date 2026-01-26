Stefano De Martino, il dolore per la morte del padre Enrico: il primo messaggio sui social

Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del padre: ecco la frase carica di emozione condivisa sui social.

Dopo tante chiacchiere sul lutto vissuto da Stefano De Martino, tra cui il mistero delle foto al funerale, il conduttore di Affari Tuoi rompe il silenzio con un gesto discreto ma significativo. A quasi una settimana dalla scomparsa del padre Enrico De Martino, sceglie un modo personale e profondo per affidare al pubblico il suo primo messaggio.

Stefano De Martino rompe il silenzio sul lutto per il padre

Nelle giornate successive alla morte del padre Enrico, Stefano De Martino ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche né partecipare ad apparizioni mediatiche. Il pubblico ha rispettato questo silenzio, accompagnandolo con discrezione.

In televisione, il conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez è apparso solo attraverso le repliche del programma Affari Tuoi, mentre la Rai ha espresso la propria vicinanza con messaggi istituzionali, evitando ogni forma di pressione.

“Il mio nome…”: le prime parole condivise sui social

La storia è apparsa inizialmente sull’account Instagram dell’artista visivo Marcello Maloberti, che ha taggato il conduttore. Pochi minuti dopo, Stefano De Martino l’ha ripubblicata sul proprio profilo, interrompendo il silenzio mantenuto finora dopo la perdita del padre Enrico De Martino.

L’immagine è un’illustrazione in bianco e nero, con una scritta a mano, irregolare ma potente: “Il mio nome ha la voce di mio padre“. Il testo, tratto da un’opera dello stesso Maloberti, artista italiano di fama internazionale e docente alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, è parte di un lavoro che fonde scrittura, performance e installazioni.

Questa volta, le sue parole diventano veicolo di un messaggio profondamente personale per l’ex marito di Belen Rodriguez, che decide di farle proprie, senza aggiungere altro. Un modo sobrio, quasi sussurrato, per condividere un sentimento personale senza spettacolarizzare il dolore.