Perché non esiste nemmeno una foto del funerale del padre di Stefano De Martino? La spiegazione arriva da Roberto Alessi.

La recente scomparsa di Enrico De Martino, padre del noto conduttore televisivo Stefano De Martino, ha toccato profondamente il pubblico e il mondo dello spettacolo. Nonostante il funerale si sia svolto a Napoli il giorno successivo alla sua morte, nessuna immagine dell’evento è apparsa sui social o sui media. Un fatto che ha incuriosito molti e che ha trovato una spiegazione ben precisa. A chiarirlo è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Stefano De Martino, le foto fake del funerale del padre Enrico

Nei giorni successivi alla cerimonia funebre, Roberto Alessi ha pubblicato su Instagram un breve video in cui comparivano delle foto che ritraevano Stefano De Martino visibilmente provato accanto alla bara del padre.

Queste immagini, si sono rivelate però non reali. A farlo notare è stato il fotografo napoletano Gianni Riccio, che ha contattato il direttore per segnalare che si trattava di scatti generati artificialmente. Dopo aver appreso la notizia, il direttore di Novella 2000 ha rimosso il contenuto e ha spiegato pubblicamente l’accaduto, sottolineando di averlo condiviso solo per partecipare al lutto del conduttore di Affari Tuoi.

Il motivo dietro l’assenza di immagini del funerale

Il fotografo Gianni Riccio ha anche spiegato perché non esistono immagini autentiche del funerale di Enrico De Martino.

Secondo quanto riferito a Roberto Alessi su Novella 2000, i paparazzi napoletani hanno deciso di non presentarsi alla cerimonia per rispetto nei confronti del figlio: “Gianni mi ha spiegato che i fotografi e i paparazzi napoletani – quelli che di solito seguono Stefano De Martino durante l’estate, mentre è in vacanza in barca con la fidanzata – hanno scelto di non presentarsi al funerale. Lo hanno fatto per rispetto e in segno di lutto, per non mettere Stefano a disagio o creare ansia con eventuali foto scattate di nascosto“.