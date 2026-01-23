Grande Fratello Vip 2026, colpo di scena: Mediaset prende la decisione finale dopo il caso Signorini

Mediaset blocca il Grande Fratello Vip 2026: il reality potrebbe saltare dopo le accuse di Corona e le tensioni legali con Signorini.

Nonostante il nome per il dopo-Signorini fosse ormai certo, il futuro del Grande Fratello Vip 2026 è stato improvvisamente messo in pausa. Dopo settimane di indiscrezioni, prove di casting e trattative interne, la notizia è arrivata: Mediaset ha deciso di bloccare la nuova edizione del reality. Una scelta che è stata riportata da Fanpage.

Grande Fratello Vip 2026: la decisione di Mediaset dopo le accuse di Corona

Il contenzioso legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona avrebbe avuto un impatto diretto sulla decisione dei vertici Mediaset. L’ex re dei paparazzi, attraverso il programma “Falsissimo – Il prezzo del successo”, ha mosso accuse che coinvolgerebbero il programma stesso e almeno un ex concorrente. La situazione ha messo seriamente in discussione la credibilità del format e la possibilità di portare avanti un’edizione serena.

Fanpage, come riportato da Biccy, chiarisce che “di fronte a questo scenario, con contenziosi legali destinati a protrarsi per mesi e con la credibilità del format compromessa dalle accuse di Corona, Mediaset avrebbe deciso di far fronte a questa situazione complessa chiudendo la partita. Non una cancellazione vera e propria ma nemmeno un semplice rinvio. Di fatto, l’edizione 2026 potrebbe non esserci“.

Congelato anche a L’Isola dei Famosi: il motivo

Lo stop al Grande Fratello Vip potrebbe non essere un caso isolato. Anche L’Isola dei Famosi, già considerata a rischio, sembrerebbe destinata allo stesso destino. Se queste decisioni venissero confermate, Temptation Island resterebbe l’unico reality previsto per il palinsesto 2026.

Una scelta drastica, che evidenzia la volontà dell’azienda di evitare ulteriori polemiche: “Mediaset avrebbe preferito azzerare tutto piuttosto che lanciare un’edizione del programma sotto la pressione di battaglie legali e con l’ombra delle accuse di Corona sempre presente“.