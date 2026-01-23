Addio a Valentino: dove seguire in TV l’ultimo saluto all’imperatore della moda

Oggi, 23 gennaio 2026, si celebrano i funerali di Valentino: dove seguire in TV l’ultimo saluto al maestro della moda italiana.

Oggi, venerdì 23 gennaio 2026, l’Italia dà l’ultimo saluto a Valentino, scomparso il 19 gennaio 2026. Il feretro del grande stilista si muoverà nelle prossime ore verso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, dove si terranno i funerali alla presenza dei familiari e degli amici più stretti. La cerimonia sarà officiata da don Pietro Guerini, parroco della Basilica. Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire in TV i funerali del maestro della moda.

Il funerale di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli: a che ora

In questi giorni si è parlato del suo patrimonio e dei suoi affetti, ma oggi, venerdì 23 gennaio 2026, l’attenzione è tutta per il funerale. Il rito, come riportato da Leggo, si svolgerà nella storica Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle ore 11.00, in un luogo solenne che ospiterà l’ultimo saluto all’imperatore della moda italiana e internazionale.

Il trasferimento del feretro di Valentino avverrà in mattinata, accompagnato dai familiari e dagli amici più intimi. La celebrazione sarà semplice e blindata, ma il significato dell’evento è profondo e collettivo: si chiude il lungo addio a uno dei più grandi protagonisti del Made in Italy.

Dove seguire in TV i funerali

Sebbene, al momento, non sia stato annunciato un palinsesto televisivo ufficiale dedicato alla diretta completa della cerimonia, è probabile che alcuni programmi in onda nella fascia mattutina dedichino spazio all’evento.

In particolare, Storie italiane, in onda su Rai 1 alle ore 11, potrebbe offrire aggiornamenti, collegamenti in diretta e approfondimenti. Anche le reti all-news e i principali telegiornali sono attesi con servizi speciali nel corso della giornata.

L’ultimo saluto a Valentino sarà così raccontato anche in TV, permettendo a milioni di italiani di condividere questo momento di commozione e memoria.