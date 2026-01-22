Morata-Campello, secondo un giornalista spagnolo le pratiche di divorzio sarebbero già state avviate: ma manca la conferma ufficiale.

Dopo le foto dalla Spagna che ipotizzano la possibilità che Alvaro Morata viva in un’altra casa, arriva la conferma di una separazione ormai irreversibile con Alice Campello. La coppia, una delle più amate tra sport e spettacolo, avrebbe avviato le pratiche di divorzio. A rivelarlo è il giornalista spagnolo Pedro Jota nel corso del programma En todas las salsas, spiegando che i due starebbero solo aspettando il momento opportuno per rendere pubblica la notizia.

Il compleanno della figlia Bella che segna la distanza

Il distacco tra i due è stato evidente anche in un recente evento familiare. Ovvero al compleanno della piccola Bella, la figlia più giovane della coppia. Come riportato dal settimanale HOLA, in occasione del terzo compleanno della bambina, Alvaro Morata avrebbe partecipato alla festa, ma sarebbe poi tornato da solo nella sua abitazione.

“Avviate le pratiche di divorzio”: l’ultimo gossip su Morata-Campello

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia, la separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello sarebbe ormai da considerarsi definitiva. Nonostante la delicatezza della situazione, viene esclusa con fermezza qualsiasi ipotesi legata a tradimenti o alla presenza di una terza persona all’interno della relazione.

A chiarire questo punto in modo diretto è stata la stessa influencer, che ha voluto rispondere pubblicamente alle voci circolate negli ultimi tempi, smentendo categoricamente ogni insinuazione.

Come riportato da Leggo.it, è stato il giornalista Pedro Jota a confermare ufficialmente. Durante il programma En todas las salsas, ha annunciato l’inizio delle pratiche di divorzio tra il calciatore spagnolo e l’influencer italiana. Lìesperto ha inoltre spiegato che i due starebbero gestendo la situazione con molta cautela, preferendo non diffondere subito la notizia pubblicamente.

“Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito“, ha dichiarato.