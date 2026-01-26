Gabriel Garko ha annunciato a Verissimo di essersi sposato in segreto con il compagno Giorgio, mostrando l’anello all’anulare sinistro.

Durante la puntata di Verissimo andata in onda domenica 25 gennaio, Gabriel Garko ha lasciato il pubblico senza parole con un annuncio del tutto inaspettato. Ospite del programma per presentare la nuova fiction Colpa dei sensi, in arrivo su Canale 5 da venerdì 30 gennaio in prima serata, l’attore – spesso criticato per i presunti ritocchini estetici – ha colto l’occasione per aprirsi come mai prima d’ora sulla sua vita privata…

“Già fatto. Due anni fa”: l’annuncio a Verissimo che nessuno si aspettava

Gabriel Garko ha spiazzato tutti con una rivelazione personale durante l’intervista a Verissimo. Quando gli è stato chiesto se avrebbe voluto sposare il compagno Giorgio, con cui è legato da quattro anni, l’attore ha risposto senza esitazione: “Già fatto. Due anni fa“.

A sostegno delle sue parole, ha mostrato a Silvia Toffanin due anelli all’anulare sinistro, spiegando: “Sono due anelli. Uno di fidanzamento e uno (di matrimonio, ndr)“.

L’attore ha voluto chiarire che le sue vere storie d’amore, al contrario di quelle costruite per motivi mediatici, sono sempre state tenute lontane dai riflettori: “Poi ho avuto storie con Manuela (Arcuri, ndr) e altre persone, quelle le ho invece tenute riservate. Sono sempre stato molto attento che non ci fossero i paparazzi. Perché le storie vere le ho sempre tenute un po’ per me“.

Il matrimonio segreto di Gabriel Garko

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha raccontato come si è svolto il matrimonio con Giorgio, sottolineando l’importanza che attribuisce alla riservatezza: “Nella mia vita privata ci tengo tantissimo alla privacy. Non sono d’accordo nel dire sempre tutto. Quando ho preso questa decisione (di sposarsi, ndr) – perché stavo veramente bene – ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia anche se non era semplicissimo“.

Le nozze sono state celebrate in gran segreto il 2 dicembre, due anni fa: “Eravamo vicino a Natale, forse la gente era impegnata a fare pacchettini e cose del genere e all’anagrafe – ho pensato io – non si rendono conto di cosa stanno scrivendo“.

L’attore ha anche rivelato di non aver avvisato nemmeno i familiari: “Non l’ho comunicato a nessuno, neanche alla mia famiglia. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso. Eravamo quattro. In comune, da soli, chiusi, blindati. Era una cosa che volevo fare per me“.

Ora, ha deciso di condividere pubblicamente questa parte della sua vita: “Siccome nella mia vita ho già nascosto troppo e non ho più voglia di nascondere nulla. Oggi lo dico“.