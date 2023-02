Sapete chi è la fidanzata del cantante Aka7even? Si chiama Francesca Galluccio e abbiamo scoperto che ha una sorella anche lei impegnata in una love story con un altro famoso artista. Pronti a capire di più sulla sua storia? Ecco cosa bolle tra le pagine della sua biografia e della sua vita privata…

Francesca Galluccio è la bellissima fidanzata di Aka7even, è originaria di Napoli e ha intrapreso gli studi in un settore che ama moltissimo: la moda. Il cantante è uscito allo scoperto con lei nel febbraio 2023, con una prima foto di coppia che sui social ha innescato grande curiosità.

Non sappiamo se Francesca Galluccio vive nel capoluogo campano, ma quello che emerge sulla sua storia è che ha deciso di studiare Design per la moda presso l’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”.

Per quanto riguarda la vita privata, le informazioni su Francesca Galluccio non sono tantissime. Sappiamo che ha una sorella gemella e si tratta di Miriam Galluccio, anche lei fidanzata con un famoso cantante. Di chi stiamo parlando? Di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio della scuola di Amici approdato anche a Sanremo!

Nel febbraio 2023, una serie di Instagram Stories di Francesca Galluccio e Aka7even hanno drizzato le antenne dei fan facendo gridare al gossip! La coppia è uscita così allo scoperto, mostrando al mondo la storia d’amore da favola che ha infiammato il cuore dei follower.

– Con sua sorella Miriam Galluccio condivide un profilo TikTok che si chiama “Galluccio Twins“.

– Su Instagram la si trova con il suo diminutivo, “Kekka“, e vanta un seguito di migliaia di folllower!

