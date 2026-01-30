Lutto per Piero Pelù: è morto il padre Giovanni. L’annuncio toccante del cantante sui social commuove tutti.

Mentre la notizia di Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026 fa gioire i fan, un noto volto del Festival vive un grave lutto. Piero Pelù, storico protagonista della musica italiana, ha annunciato la scomparsa del padre Giovanni. Sui social, ha pubblicato una foto insieme a lui, sorridenti, accompagnata da parole semplici ma cariche di significato.

È morto Giovanni, il padre di Piero Pelù: l’annuncio sui social

Con queste parole, pubblicate su Instagram accanto a una foto insieme, Piero Pelù ha voluto salutare pubblicamente suo padre Giovanni, aggiungendo: “Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio.“.

Nel 2025, parlando della propria infanzia, il cantante aveva ricordato come i suoi genitori fossero cresciuti durante la guerra. “Mia madre ancora soffre di claustrofobia per via dei rifugi antiaerei”, aveva raccontato

Nonostante le difficoltà, come riportato da Today, riuscirono a costruire quella che lui stesso definiva “la famiglia borghese perfetta“: casa a Firenze, vacanze, amici, serenità. “Sono due highlander“, aveva detto con affetto.

La malattia del padre e il difficile rapporto con il figlio ribelle

Giovanni Pelù, ex tecnico radiologo, conviveva da tempo con l’Alzheimer. Il figlio Piero Pelù aveva raccontato la malattia con delicatezza, senza retorica, ma con amore. Aveva condiviso anche momenti toccanti, come un lampo di lucidità del padre: “L’altro giorno mi ha visto e ha detto: ‘Oh, il diavolo gigante!’“.

Il rapporto tra Pelù e i genitori non è stato semplice. “L’hanno vissuto male, malissimo, anche dopo il successo. Mia madre soprattutto, aveva il rigetto del figlio ribelle che ero“, aveva dichiarato. Eppure, dietro ai contrasti, resta un amore profondo che il cantante ha voluto onorare nel momento dell’addio.