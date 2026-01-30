Achille Lauro, quanto guadagna a Sanremo 2026: svelato il cachet da co-conduttore

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026: quanto guadagna il cantante romano, secondo le stime basate sui cachet degli anni precedenti.

Dopo l’annuncio di Carlo Conti e il mistero su cosa farà sul palco, l’attenzione si è subito spostata sul possibile cachet di Achille Lauro nel ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Guardando ai compensi degli scorsi anni, iniziano a circolare le prime stime su quanto potrebbe guadagnare il cantante romano.

Achille Lauro a Sanremo 2026 per un omaggio speciale a Crans-Montana

L’idea di vedere Achille Lauro esibirsi a Sanremo 2026 è nata spontaneamente sui social, dopo i funerali di Achille Borosi, il 16enne rimasto vittima della tragedia di Crans-Montana. Il giovane era un grande fan del cantante romano, al punto che durante le esequie è stato scelto di intonare “Perdutamente“, uno dei suoi brani più intensi.

In seguito a questo gesto commovente, tantissimi utenti hanno iniziato a chiedere che fosse proprio il cantante a rendere omaggio alle giovani vittime, salendo sul palco dell’Ariston per cantare quel brano.

Un appello che è arrivato fino a Novella2000, dove il direttore si è fatto portavoce dell’iniziativa, coinvolgendo direttamente Carlo Conti. Il conduttore ha risposto con parole che lasciano spazio alla speranza: “Mi attivo“.

Il cachet di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2026

Non è la prima volta che un artista del panorama musicale italiano veste i panni di co-conduttore al Festival. Quest’anno, ad esempio, toccherà a Laura Pausini e Achille Lauro affiancare Carlo Conti, mentre lo scorso anno fu Mahmood a salire sul palco in questa veste.

Un ruolo di grande visibilità che, secondo quanto riportato dal sito Radio Capital, ha portato un cachet stimato tra i 20.000 e i 40.000 euro. Una cifra significativa, ma in linea con l’importanza e la risonanza mediatica che l’evento garantisce a livello nazionale.