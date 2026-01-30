“Che ca**o vi costa…”: lo sfogo di Pierpaolo Pretelli sui social, cosa è successo

Pierpaolo Pretelli ha raccontato un’esperienza vissuta di recente. Il volto noto ha soccorso una donna in strada, ma non ha potuto contare sull’aiuto di nessuno.

L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha denunciato un episodi di indifferenza totale, in cui si è trovato coinvolto. Dopo la rivelazione della sua fidanzata Giulia Salemi riguardo un episodio del suo passato, il giovane ha confessato di aver assistito una donna che si era sentita male in strada. Tuttavia mentre cercava di contattare i soccorsi, nessun passante si è fermato per aiutarlo nel suo intento.

L’intervento di soccorso di Pierpaolo Pretelli

In un post pubblicato su Instagram Pierpaolo Pretelli ha parlato di un episodio che lo ha toccato profondamente. Mentre stava camminando per le strade del capoluogo lombardo, è stato colpito dall’immagine di una persona in grande difficoltà.

Dopo essersi avvicinato ha notato che la donna si era sentita male, lamentando forti dolori. “Respirava in modo affannoso mentre si portava le mani al petto” ha dichiarato l’influencer sul suo profilo social, spiegando nei dettagli l’accaduto.

“Mi sono spaventato” ammette, lasciando intendere che non si sentisse pronto ad affrontare una situazione così complessa da solo. Del resto Pretelli non è un medico e non sa bene come agire in questi casi.

Nonostante la paura, Pretelli ha prontamente chiamato i soccorsi, spiegando i sintomi lamentati dalla donna. La tempestività ha sicuramente giocato un ruolo rilevante, tanto da aver salvato la vita a questa persona.

La denuncia di Pretelli

Ciò che ha colpito negativamente Pierpaolo Pretelli è l’indifferenza della società. Mentre soccorreva la donna ha visto passare tante persone e ha cercato di chiedere aiuto. L’intervento di un’altra persona avrebbe potuto tranquillizzarlo. Tuttavia nessuno dei passati si è soffermato, ignorando la richiesta.

Una freddezza che ha ferito il giovane influencer. “La signora aveva gli occhi sbarrati, io provo a fare qualche domanda ma non mi rispondeva quindi chiedo aiuto, urlo chiedo aiuto c’era abbastanza gente ma si sono girati dall’altra parte” ha scritto il compagno di Giulia Salemi.

Il senso del post è quello di cercare di sensibilizzare le persone. “Che ca**o vi costa fermarvi“, ha concluso. Un evento simile potrebbe capire a chiunque e sarebbe giusto poter contare sulla presenza degli altri.