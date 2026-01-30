Dopo un periodo difficile, segnato dalla malattia, Bianca Balti ha recuperato la serenità. Oggi ricorda con forza la sua ultima chemioterapia, pronta a voltare pagina.

Non è mai facile affrontare una malattia insidiosa come un tumore, e lo è ancora meno quando arriva in giovane età, come è successo a Bianca Balti. La modella, però, ha dimostrato di essere in grado di fronteggiare ogni difficoltà della vita, compresa una diagnosi che non vorresti mai ricevere. Nonostante l’inevitabile cambiamento fisico dovuto alla malattia, la top model non si è mai arresa, tornando sui red carpet più in forma e raggiante che mai.

Il racconto del tumore ovarico

Bianca Balti non ha mai nascosto la sua malattia, anzi ha voluto raccontare la sua esperienza per essere di aiuto ad altre donne. Nel momento in cui ha appreso di essere affetta da un tumore ovarico al terzo stadio, la modella ha scelto di affrontare il percorso di cura con grande determinazione.

Il suo ottimismo è un messaggio di speranza per tutti coloro che si ritrovato a dover combattere contro questa patologia. A settembre 2025 ha raccontato sui social di aver trovato la forza di lottare, guardando le sue figlie. La donna temeva di non farcela, ma sapeva che doveva guarire per restare accanto alle sue due bambine.

Bianca Balti ricorda l’ultima chemioterapia

Grazie alla sua forza d’animo, la 41enne ha potuto dire addio al suo “ospite indesiderato”. Oggi appare una donna serena, equilibrata e realizzata nella sfera professionale.

Il ricordo di quei momenti bui l’ha accompagnerà per tutta la vita, come un monito per godere al massimo di ogni cosa bella.

Di recente la modella ha postato un video su Instagram in cui ricorda che è trascorso un anno dalla sua ultima chemioterapia. Nel video ripercorre ogni tappa del suo lungo percorso di cura, partendo dalla rasatura dei capelli, sino ad arrivare alla loro ricrescita.

Ed i capelli diventano proprio l’emblema della sua vittoria con il tumore ovarico. “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta” ha dichiarato con grande emozione.