Federica Pellegrini, a casa con la figlia Matilde dopo il ricovero in ospedale: la foto

Finalmente un momento di gioia per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia è tornata a casa dopo il ricovero in ospedale della primogenita Matilde.

Settimane difficili per la campionessa di nuoto, che ha dovuto affrontare il grave problema di salute che ha colpito la figlia Matilde. Dopo la felicità della notizia dell’arrivo della secondogenita, Federica Pellegrini e il marito hanno temuto per le condizioni della figlia maggiore. Nonostante la paura, oggi la coppia può tirare un respiro di sollievo ed attendere con serenità l’arrivo della piccola.

Il ricovero della figlia di Federica Pellegrini

Le condizioni di salute di Matilde, come riportato dal settimanale Chi, hanno allarmato non poco Federica Pellegrini e Matteo Giunta. A quanto pare la bambina è stata colpita da convulsioni febbrili e difficoltà respiratorie. Sebbene si tratti di episodi comuni fra i più piccoli, i medici hanno consigliato il ricovero presso una struttura ospedaliera, dove la bambina ha ricevuto le cure adeguate.

“A dicembre aveva avuto le convulsioni, con conseguente ricovero. Ogni volta è uno strazio. I pediatri possono spiegarti cento volte che è una condizione piuttosto frequente nei bambini, ma viverlo è un’altra cosa” ha affermato il marito della nuotatrice, spiegando i dettagli della situazione.

Nonostante la gravidanza, la campionessa non si è mai allontanata dalla figlia, restando al suo fianco notte e giorno. Momenti di grande tensione in cui la speranza si alternava al timore.

Federica Pellegrini

La gioia di Federica Pellegrini: la primogenita è tornata a casa

Grazie alle cure del personale medico e all’amore dei genitori, Matilde è riuscita a guarire. Considerato il miglioramento delle condizioni di salute, i medici hanno optato per il ritorno a casa. La piccola ha lasciato l’ospedale in cui è stata ricoverata per settimane, ed ora può tornare alla normalità.

Ad annunciare la novità è stata la stessa Federica Pellegrini attraverso un post su Instagram. La nuotatrice ha condiviso uno scatto che la ritrae in ascensore in compagnia della primogenita e del consorte. “A casa” la didascalia semplice ma potente che sottolinea la felicità della coppia. Un ritorno che segna un nuovo inizio e una ritrovata serenità.