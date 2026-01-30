Samira Lui scompare dai social dopo le accuse di Fabrizio Corona e prima della sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

Mentre un’ex letterina è intervenuta sulla recente polemica, Samira Lui ha scelto il silenzio. La giovane valletta de La ruota della fortuna, amatissima dal pubblico e affiancata a Gerry Scotti nel popolare quiz televisivo, ha infatti rimosso tutti i contenuti dal suo profilo Instagram. Un gesto – prima dell’intervista a Verissimo – che ha spiazzato i fan: il suo account, che contava oltre 731mila follower, è ora completamente vuoto…

Falsissimo, le accuse di Fabrizio Corona a Samira Lui

Nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha rivolto pesanti affermazioni contro Samira Lui e, più in generale, contro tutte le Letterine di Gerry Scotti. Secondo l’ex re dei paparazzi, come riportato da Leggo.it, la carriera della valletta non sarebbe frutto di merito o talento, ma del sostegno del compagno Luigi Punzo.

Corona ha citato un viaggio a Formentera, durante il quale sarebbero stati presenti anche Alfonso Signorini e Gina, storica assistente del direttore di Chi Magazine. Secondo quanto raccontato, sarebbe stato proprio il compagno dell’ex gieffina – presente a quella vacanza – ad averle aperto le porte di Mediaset.

Da lì, secondo l’ex re dei paparazzi, la partecipazione al Grande Fratello e poi l’approdo a La ruota della fortuna.

La reazione sui social prima dell’intervista a Verissimo

La reazione di Samira Lui non è arrivata con un commento pubblico né con un video di risposta. Invece, prima dell’intervista Verissimo prevista per il 1 febbraio, ha scelto una forma di difesa più silenziosa ma visibile: ha rimosso completamente ogni contenuto dal suo profilo Instagram.

Un atto che molti interpretano come una presa di distanza dalla polemica o un modo per tutelarsi da ulteriori attacchi mediatici. Per il momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalla co-conduttrice.