Lutto per “Mamma ho perso l’aereo”: addio a un volto indimenticabile

Addio a Catherine O’Hara: l’attrice di Mamma ho perso l’aereo è morta a 71 anni. La carriera, i ruoli iconici e il successo

Dopo il lutto nel cast de Il diario di Bridget Jones, il mondo dello spettacolo piange un’altra grande interprete. È morta Catherine O’Hara, celebre per il ruolo di Kate McCallister in Mamma ho perso l’aereo. La notizia, diffusa da TMZ e confermata da Variety.

Addio alla madre di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”

Nata a Toronto il 4 marzo 1954, Catherine Anne O’Hara ha costruito una carriera inimitabile. Il suo primo grande riconoscimento arriva nel 1988 con Beetlejuice – Spiritello porcello di Tim Burton, dove interpreta Delia Deetz, artista eccentrica e madre snob. Il film diventa un classico e sancisce l’inizio di una collaborazione con il regista.

La popolarità mondiale esplode però nei primi anni ’90 con Mamma, ho perso l’aereo (1990) e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992), entrambi diretti da Chris Columbus.

Nei panni della madre di Kevin, interpretato da Macaulay Culkin, O’Hara offre una performance che ha contribuito in modo decisivo al successo di due film divenuti un appuntamento fisso del Natale in TV.

Gli altri ruoli importanti e la malattia

Accanto ai ruoli di maggior richiamo popolare, Catherine Anne O’Hara ha saputo distinguersi anche nel cinema satirico e nei mockumentary di Christopher Guest, tra cui Waiting for Guffman (1996), Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003) e For Your Consideration (2006).

Questi film hanno esaltato la sua dote di improvvisatrice e le sono valsi nel 2006 il National Board of Review Award come miglior attrice non protagonista. Dopo collaborazioni con registi come Martin Scorsese (After Hours), Ron Howard (The Paper) e Sam Mendes (Away We Go), è tornata alla ribalta dal 2015 al 2020 con la serie Schitt’s Creek.

Negli ultimi anni ha partecipato a produzioni come The Studio per Apple TV+ e alla serie The Last of Us. Nel 2025 era tornata al cinema con Argylle. Era sposata dal 1992 con lo scenografo Bo Welch e insieme avevano avuto due figli. L’attrice si è spenta dopo una breve malattia.