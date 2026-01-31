Antonella Clerici ha confessato davanti alle telecamere di essere affetta da un problema di salute. La conduttrice ha spiegato i dettagli della sua condizione.

Il pubblico è abituato a vederla in perfetta forma, sempre pronta a parlare di ricette e manicaretti. Anche Antonella Clerici, conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno, deve combattere contro alcuni problemi di salute. Ad un mese dalla fuga di Capodanno in un hotel da sogno, il volto di punta di Rai1 si è aperta con i suoi telespettatori, svelando di avere difficoltà a respirare.

Antonella Clerici e il racconto dell’intervento alle ovaie

A giugno 2024 la conduttrice del noto programma di cucina ha dovuto affrontare un intervento delicato. Antonella Clerici si era sottoposta ad una visita ginecologica di controllo, durante la quale apprese che la sua cisti ovarica poteva degenerare in tumore. I medici, pertanto, optarono per un intervento tempestivo per evitare il peggio.

La presentatrice tv ha voluto raccontare quest’esperienza per sensibilizzare altre donne al concetto di prevenzione. Grazie a controlli periodici è possibile individuare in tempo la presenza di eventuali masse sospette.

Il racconto della malattia in diretta tv

I problemi di salute non sono finiti qui. Di recente la 62enne si è aperta con il suo pubblico, rivelando i dettagli di una particolare condizione che l’ha affligge già da diverso tempo.

“Faccio fatica a respirare” ha esordito con queste parole, rivolgendosi ai presenti in studio e ai telespettatori.

“Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni . Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute. E’ una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema” ha confessato la conduttrice, con grande sincerità ed emozione.