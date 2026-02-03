Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno salutato con commozione il pubblico che li ha seguiti nel corso delle quattro puntate evento previsto per i 30 anni di Zelig.

Zelig ha compiuto 30 anni, e per celebrare una ricorrenza così importante la Mediaset ha scelto di mandare in onda quattro puntate evento. Al timone delle quattro prime serate Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Qualche mese fa la conduttrice di origini spagnole aveva dichiarato di essere emozionata all’idea di tornare sul palco con la sua storica spalla. Al termine dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 2 febbraio, i padroni di casa hanno salutato il pubblico con grande commozione.

Il ritorno di Zelig per i 30 anni dello show

In occasione del trentesimo anniversario dalla messa in onda della prima puntata di Zelig, Mediaset ha scelto di sorprendere il pubblico con quattro puntate evento. Una piccola edizione speciale a cui hanno preso parte volti storici che hanno fatto la storia del programma. Maurizio Lastrico, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Katia e Valeria sono tornati sul palcoscenico che li ha resi noti al grande pubblico.

Vanessa Incontrada

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada salutano Zelig

Lunedì 1 febbraio è andata in onda la quarta ed ultima puntata di questa edizione speciale di Zelig. Gli ospiti della serata sono stati Antonio Albanese e La Paolo Jannacci Band. Al termine dello show, i padroni di casa hanno congedato il pubblico con parole piene di emozione.

“Stiamo finendo. Sono felice di essere stata qui con te, con voi, per 22 anni. C’è un’emozione particolare per me e Claudio stasera” ha dichiarato Vanessa Incontrada. “Potrebbe essere la fine di tutto, chissà“ ha aggiunto Claudio Bisio, suscitando perplessità sul futuro del programma. “Sono stati 30 anni bellissimi. Grazie a tutti, a Mediaset per averci dato questa possibilità” ha chiuso la conduttrice di Follonica.

Dunque, stando alle dichiarazioni finali dei timonieri sembrerebbe che Zelig termini il suo percorso televisivo. Difficile pensare ad una nuova edizione dello show, considerato che negli ultimi anni ha fatto fatica a trovare una sua collocazione nel palinsesto.