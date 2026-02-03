Rocio Munoz Morales, la verità sulla paparazzata con Andrea Iannone dopo la rottura con Raoul Bova

Rocio Munoz Morales si racconta dopo la fine con Raoul Bova: dalla scoperta del tradimento alla nuova conoscenza con Andrea Iannone.

Mentre le foto dell’incontro dal notaio pubblicate dal settimanale Chi segnano la chiusura definitiva della storia con Raoul Bova, Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e si confida per la prima volta. In una lunga intervista a Vanity Fair, l’attrice spagnola si apre sul dolore della separazione e commenta con la recente conoscenza con Andrea Iannone.

Rocio Munoz Morales a cuore aperto sulla rottura con Raoul Bova

Dopo 14 anni insieme, la storia tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si è chiusa inaspettatamente. Intervista a Vanity Fair, l’attrice ha raccontato di aver scoperto del presunto tradimento attraverso i social, in seguito all’esplosione del caso legato ai messaggi audio di Bova alla modella Martina Cerretti.

“Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso“, ha rivelato l’attrice, spiegando come la fine della relazione sia stata per lei un colpo durissimo. “Non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, neanche all’inizio. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula“, ha confessato, aggiungendo che, nonostante tutto, “non ce l’ho fatta ad arrabbiarmi“. L’unico suo pensiero era proteggere a tutti i costi le figlie Luna e Alma, di 10 e 7 anni.

Quando le viene chiesto cosa avrebbe pensato se Bova le avesse confessato tutto prima, la risposta è chiara e ferma: “L’avrei stimato di più“.

La paparazzata con Andrea Iannone

Sul fronte sentimentale, l’attrice è stata recentemente paparazzata insieme ad Andrea Iannone, ex di Elodie. “Ci conosciamo da pochissimo, ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei“, ha raccontato Rocio Munoz Morales a Vanity Fair, sottolineando però che “davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo“.

