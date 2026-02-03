Cecilia Rodriguez, la foto sui social: a chi somiglia davvero la figlia avuta con Ignazio Moser

Dopo un sondaggio sui social, Cecilia Rodriguez svela a chi somiglia la figlia Clara Isabel, nata dall’amore con Ignazio Moser.

Dopo anni di attese, tentativi non andati a buon fine e sofferenze, Cecilia Rodriguez ha finalmente coronato il suo sogno di diventare madre. L’influencer ha dato alla luce la piccola Clara Isabel, nata lo scorso 15 ottobre dal suo amore con Ignazio Moser. Mentre condivide foto della sua primogenita, la sorella di Belen ha lanciato un sondaggio fra i suoi follower: “A chi somiglia Clara Isabel?”.

“Un momento magico”: la nuova vita di Cecilia Rodriguez

Che sia felice di essere diventata mamma non vi è alcun dubbio. Cecilia Rodriguez, sorella minore della nota show girl Belen Rodriguez, desiderava da tempo stringere un bambino fra le sue braccia. Le cose, però, sono state un po’ più complicate, poiché il figlio desiderato tardava ad arrivare.

“Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere“ ha confessato in un’intervista a Verissimo la moglie di Ignazio Moser.

Da quando è diventata mamma, la modella ed influencer ha scelto di dedicarsi prevalentemente alla cura della piccola. Nonostante sui suoi canali social non manchino contenuti legati alla sua professione, il suo profilo Instagram è inondato da foto e video della bambina.

La rivelazione sulla somiglia della piccola Clara

Nelle Instagram Stories la sorella di Belen Rodriguez ha aperto un sondaggio, condividendo la foto di un bambino in bianco e nero. “La Clarita assomiglia a chi?” ha chiesto Cecilia Rodriguez, senza svelare l’identità del piccolo raffigurato in foto. Naturalmente la domanda ha acceso il dibattito, suscitando la curiosità dei fan, che hanno cercato di capire chi fosse il bambino nello scatto.

Dopo aver ricevuto risposte discordanti, l’influencer ha svelato il mistero: il bimbo in foto è Gustavo Rodriguez, suo padre. “Allora quel bel bambino che ho pubblicato è il mio papà quando era piccolo. Però d’altronde avete ragione, io assomiglio tantissimo a mio papà e Clarita assomiglia tantissimo a me, quindi insomma si assomigliano” ha detto rivelando la somiglia della figlia.

Infine, ha rivelato: “Mia suocera è stata la prima della famiglia a vedere Clarita, ed è stata la prima a dirmi che era identica al mio papà. E devo dire che non si è sbagliata di tanto“.