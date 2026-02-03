Giorgia terrorizzata al supermercato: lo scherzo di Emanuel Lo, il video è virale

Emanuel Lo fa uno scherzo alla compagna Giorgia, che resta molto spaventata. La scena è stata filmata e diffuso su Tik Tok dal coreografo.

Una lunga storia d’amore, iniziata nel lontano 2004 quella fra Giorgia Todrani ed Emanuel Lo. Cantante lei, ballerino e coreografo lui: un connubio perfetto coronato dalla nascita di un figlio, che oggi ha quasi 16 anni. Il loro rapporto è caratterizzato da momenti di passione, ma anche da siparietti comici. Sono proprio loro infatti i protagonisti di un divertente siparietto diffuso su Tik Tok dal noto ballerino.

Giorgia torna con il nuovo singolo “Corpi celesti”

Dopo il successo della partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Giorgia Todrani è pronta ad incantare il pubblico con un nuovo singolo. “Corpi celesti” è il titolo della nuova canzone, che l’artista romana ha presentato ad Amici di Maria De Filippi la scorsa domenica.

“Corpi celesti” è il brano di sottofondo scelto dal compagno Emanuel Lo nel video dello scherzo pubblicato sui social. Un momento esilarante, che conferma la loro grande complicità.

Lo scherzo di Emanuel Lo alla compagna: il video virale

Il ballerino Emanuel Lo ha voluto stupire la compagna con un simpatico scherzo. Il tutto è accaduto in un supermercato della capitale, dove la cantante si è recata per fare la spesa. Mentre è assorta fra gli scaffali, cercando qualcosa da mettere nel carrello, la donna viene sorpresa da una persona che le si avvicina.

Come si evince dal video diffuso sui social, il coreografo le si avvicina restando alle sua spalle, dandole un pizzicotto sul lato b. Giorgia, non avendolo riconosciuto, si volta spaventata per comprendere chi fosse l’autore del gesto. Dopo aver appreso che si tratta proprio del compagno, pronuncia delle parole incomprensibili.

La scenetta, come hanno ricordato i fan più attenti, è simile ad un evento avvenuto qualche anno fa, in cui Giorgia veniva spaventata da uno scherzetto del compagno.