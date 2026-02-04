A La Volta Buona, Antonella Elia ricorda la lite con Achille Lauro e lancia nuove frecciatine prima di Sanremo 2026.

Mentre Achille Lauro si prepara per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2026, Antonella Elia riporta alla memoria una delle sue liti televisive più famose. A distanza di anni, la showgirl ha ricordato lo scontro avvenuto con il cantante nel 2017 a Pechino Express, quando, durante una prova, la tensione salì alle stelle. Ospite di La Volta Buona, la Elia ha raccontato la sua versione dei fatti…

“Non ci ho azzeccato per nulla”: il ricordo della lite con Achille Lauro

Antonella Elia non ha esitato a parlare apertamente della lite con Achille Lauro, avvenuta nel contesto del reality Pechino Express. Durante una prova fisica in cui i concorrenti si affrontavano con dei pali su tronchi, la Elia ha accusato il cantante di aver colpito in volto la sua compagna di squadra Jill Cooper.

“Ho litigato selvaggiamente con lui perché aveva dato un cosone in faccia alla mia amica Jill Cooper“, ha spiegato. “Era un gioco, lui l’ha colpita in faccia e un altro po’ la stende. E io per difendere la mia amica gli ho detto, ‘tu chi ti credi di essere? Non sei nessuno! E fra tre mesi sparirai nel nulla!’“.

Con il tempo, la Elia ha ammesso di aver sbagliato completamente nella sua previsione sul futuro dell’artista: “Mamma mia, non ci ho azzeccato per nulla, è diventato una star hollywoodiana, mio Dio che gaffe che ho fatto“.

La frecciatine di Antonella Elia su Sanremo e l’accoppiata con Laura Pausini

Durante la stessa puntata di La Volta Buona, alcuni ospiti hanno ricordato che Achille Lauro sarà sul palco dell’Ariston con Laura Pausini e, probabilmente, canteranno insieme la cover di 16 Marzo. La frecciatina di Antonella Elia non si è fatta attendere: “Canterà con Laura Pausini? Oddio, lui canta, ma non canta come Laura, che è un’ugola d’oro. Quindi vedere questo mix, con uno che canta, ma non è che proprio canta, canta. Ok dai, canta, io con Lauro faccio sempre queste gaffe“.