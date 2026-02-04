Sparito dai social, ma non dalla scena: Fabrizio Corona pronto alla controffensiva. Attesa per la risposta tra Gurulandia e l’annuncio misterioso di Gabriele Vagnato.

La sparizione improvvisa di Fabrizio Corona dalle principali piattaforme digitali ha acceso la miccia di un caso mediatico destinato a esplodere. Tutti i profili social riconducibili all’ex re dei paparazzi sono stati rimossi, incluse le pagine collegate al suo controverso progetto Falsissimo. Ma la risposta di Corona, stando ai segnali delle ultime ore, potrebbe arrivare molto presto e con toni tutt’altro che pacati. Ecco, a seguire, tutto quello che sappiamo.

Gurulandia annuncia una puntata speciale con l’avvocato di Fabrizio Corona

La prima grande occasione per chiarire quanto accaduto è prevista per domani, mercoledì 4 febbraio alle 21, quando il podcast Gurulandia manderà in onda una puntata speciale. Al centro dell’episodio ci sarà Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona, già intervenuto in passato per difendere l’ex agente fotografico nei suoi numerosi scontri pubblici.

L’intervento potrebbe servire a spiegare le motivazioni dietro la rimozione totale degli account da parte di Meta, che ha dichiarato ufficialmente: “Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community di Meta“. L’esclusione ha colpito non solo Instagram, ma anche TikTok e YouTube, dove Corona stava diffondendo contenuti sempre più diretti e polemici.

Non è escluso, però, che la puntata ospiti anche un intervento diretto di Corona, pronto a dire la sua dopo il blackout imposto dalle piattaforme.

Il misterioso annuncio del suo imitatore Gabriele Vagnato

A rendere ancora più incandescente l’attesa è stato Gabriele Vagnato, creator diventato virale per la sua imitazione di Fabrizio Corona. Nelle scorse ore, ha pubblicato un breve video con una frase che ha acceso i riflettori: “Domani ore 13.30. Canta lui“.

Resta il dubbio. Si tratterà davvero della voce dell’ex re dei paparazzi o di un nuovo contenuto ironico? In ogni caso, l’orario anticipato rispetto alla puntata di Gurulandia fa pensare a un possibile doppio colpo mediatico. Non resta, quindi, che attendere per saperne di più.