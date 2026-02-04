Lillo Petrolo potrebbe salire sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttore del Festival. Il comico accompagnerebbe Carlo Conti e Laura Pausini nella serata del 27 febbraio.

A tre settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato alcuni dei nomi degli artisti scelti come co-conduttori. La terza serata della kermesse salirà sul palco il cantante Achille Lauro, mentre la prima sera sarà la volta di Can Yaman, reduce dal successo di Sandokan. Stando ad alcuni rumors anche il nome dell’attore comico Lillo Petrolo comparirebbe fra i prescelti del conduttore.

La scelta dei co-conduttori di Sanremo 2026

L’evento più importante dell’anno è ormai alle porte. Il pubblico è in trepidante attesa di scoprire le novità e le curiosità di questa nuova edizione del Festival. Carlo Conti tornerà in riviera ligure dopo il successo dello scorso anno, e al suo fianco per tutta la durata della kermesse ha chiamato Laura Pausini.

La nota cantante, oltre ad essere la spalla di Conti, potrebbe deliziare il pubblico con esibizioni canore o duetti con gli ospiti del Festival.

La coppia Conti-Pausini nella prima serata sarà accompagnata da Can Yaman, noto attore turco, molto conosciuto e apprezzato in Italia. La terza sera, invece, sarà presente Achille Lauro, che torna a Sanremo in qualità di co-conduttore.

Lillo Petrolo co-conduttore della quarta serata: l’indiscrezione di Cinemotore

Stando ad un’indiscrezione lanciata da Cinemotore, Lillo Petrolo potrebbe accompagnare i due conduttore ufficiali nel corso della serata delle cover. Al momento non c’è ancora ufficialità né da parte di Carlo Conti né da parte del diretto interessato. Il rumors, tuttavia, troverebbe conferma in alcuni ambienti dello spettacolo.

Lillo, al momento, è impegnato nella promozione di Agata Christian, la commedia che lo vede protagonista insieme a Christian De Sica e Maccio Capotonda. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 5 febbraio.